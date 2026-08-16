Orlen Oil Motor Lublin pokonał Fogo Unię Leszno. Kto zdobył bonus?

Zmarzlik poprowadził Motor do wygranej

Orlen Oil Motor Lublin pokonał Fogo Unię Leszno 48:42 w spotkaniu polskiej Ekstraligi żużlowej. Dzięki temu zwycięstwu, gospodarze zdołali odrobić straty z pierwszego meczu, w którym ulegli rywalom 44:46. Tym samym zdobyli bardzo cenny punkt bonusowy w dwumeczu.

Najlepszym zawodnikiem spotkania był bezsprzecznie Bartosz Zmarzlik, który zdobył dla gospodarzy aż 14 punktów (3,3,3,3,2). Ważne punkty dorzucili również Kacper Woryna z 9 oczkami (2,2,1,2,2) oraz Fredrik Lindgren, zapisując na swoim koncie 8 punktów (3,2,2,1,0).

Kto najskuteczniejszy wśród gości z Leszna?

W drużynie Fogo Unii Leszno najskuteczniej zapunktował Piotr Pawlicki, przywożąc 11 punktów (2,1,3,2,3). Bardzo dobre zawody odjechał również Nazar Parnicki, który zdobył 10 punktów (0,1,3,3,3), a Grzegorz Zengota zakończył rywalizację z wynikiem 8 oczek (1,2,1,3,1).

Spotkanie obserwowało z trybun około 8 000 widzów, a zawody sędziował Arkadiusz Kalwasiński z Torunia. Warto dodać, że najlepszy czas dnia (66,93 s) uzyskał w 3. wyścigu lider Motoru, Bartosz Zmarzlik, potwierdzając swoją wysoką dyspozycję.