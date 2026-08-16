Allan Enso pokazał ukochaną. Syn Edyty Górniak świętuje rocznicę związku

Edyta Górniak ma bliski kontakt z synem. Allan Enso zajmuje się muzyką

W latach 90. Edyta Górniak osiągnęła spektakularny sukces zawodowy, ale z czasem skupiła się też na życiu prywatnym. Z burzliwego związku z Dariuszem Krupą popularna piosenkarka ma jedno dziecko. Syn Allan Krupa urodził się w marcu 2004 roku, co oznacza, że dzisiaj ma już 22 lata.

Nie tylko utrzymuje znakomity kontakt z dumną mamą, ale także poszedł w jej ślady i zajął się profesjonalnie muzyką. Ich duety poruszyły wielu fanów. Naturalną koleją rzeczy, gwiazda musiała jednak ustąpić miejsca innej kobiecie w życiu swojej latorośli.

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Chłopak świętuje pierwszą rocznicę z dziewczyną. Wzruszający wpis dla Kasi

W przeszłości chłopak znany na rynku muzycznym jako Allan Enso spotykał się z Nikol Pniewską. Ich rozstanie było szeroko komentowane w mediach w związku z zaangażowaniem się w konflikt rodziców po obu stronach. Z czasem potomek Edyty Górniak ułożył sobie życie u innej partnerki, a pierwszy rok minął im jak jeden dzień!

Allan złożył swojej dziewczynie Kasi przepiękne życzenia poprzez media społecznościowe. Zamieścił też szereg fotek, które możecie zobaczyć w naszej galerii poniżej.

"Ten wspólnie spędzony ostatni rok, dzięki Tobie był nie tylko najpiękniejszym w moim życiu, ale tak wiele mnie nauczył, rozwinął i sprawił, że moja dusza rozkwitła do poziomu wyższości, jakiej nie umiałem sobie wcześniej wyobrazić. Jestem tak wdzięczny za Twoje ciepło i światło, które wniosłaś do mojego życia. Mimo naszej rocznicy, ciągle sprawiasz, że każdy, zwykły wspólny dzień jest wart świętowania, nie tylko specjalne okazje" - czytamy.

"Dziękuję, za pokazanie mi innej perspektywy świata, dziękuję za Twoją wspaniałą duszę, kocham Cię, a korzystając z tego specjalnego dnia życzę nam, abyśmy dalej, tak samo magicznie, przeżywali to życie razem. Happy anniversary Baby" - zakończył Allan.

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