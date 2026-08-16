Pres Grupa Deweloperska wygrywa u siebie. Czy to wystarczyło do zdobycia bonusa?

Emil Sajfutdinow liderem gospodarzy

W niedzielnym spotkaniu Ekstraligi żużlowej, rozegranym w Toruniu, miejscowa Pres Grupa Deweloperska Toruń pokonała Betard Spartę Wrocław 48:42. Pomimo wygranej gospodarzy, punkt bonusowy trafił na konto wrocławian, którzy w pierwszym meczu zwyciężyli 52:38. Najskuteczniejszym zawodnikiem wśród gospodarzy był Emil Sajfutdinow, który zapisał na swoim koncie 14 punktów. Kroku dotrzymywał mu Robert Lambert, zdobywca 12 punktów i autor najlepszego czasu dnia - 59,43 s w biegu IV.

W zespole ze stolicy Dolnego Śląska najlepiej punktowali Brady Kurtz i Artiom Łaguta. Obaj zawodnicy przywieźli dla swojej drużyny po 12 punktów. Poniżej oczekiwań zaprezentował się świeżo upieczony, czterokrotny indywidualny mistrz Polski, Maciej Janowski, który zdobył zaledwie 8 punktów. Zawody obejrzało 16 401 widzów, a nad ich przebiegiem czuwał sędzia Paweł Słupski z Lublina.

Osłabienia przed szlagierowym pojedynkiem

Obie drużyny przystąpiły do meczu w osłabionych składach. Zespół z Torunia musiał radzić sobie bez Patryka Dudka. Zawodnik nabawił się urazu podczas sobotniego, trzeciego finałowego turnieju indywidualnych mistrzostw Polski w Ostrowie Wielkopolskim. Na szczęście badania nie wykazały złamań, jednak Dudek musi zrobić sobie kilka dni przerwy od ścigania. Z kolei w barwach Betard Sparty Wrocław wciąż brakuje Daniela Bewleya, który kontynuuje rehabilitację po wypadku z początku sezonu. Niewykluczone, że Brytyjczyk powróci na tor podczas fazy play-off.

Mimo braków kadrowych spotkanie zapowiadało się niezwykle interesująco. Zmierzyły się bowiem dwie najlepsze drużyny obecnego sezonu Ekstraligi żużlowej. Obie ekipy miały już zagwarantowany awans do fazy play-off, a stawką pojedynku było pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej. Po pierwszej serii startów torunianie prowadzili 15:9, a świetną dyspozycję zaprezentował Antoni Kawczyński, wygrywając wyścig z Artiomem Łagutą.