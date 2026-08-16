Gheorghe Cretu nowym trenerem Asseco Resovii Rzeszów. Wraca po latach

Gheorghe Cretu zastąpił Massimo Bottiego

58-letni Gheorghe Cretu obejmuje stanowisko pierwszego szkoleniowca Asseco Resovii Rzeszów. Zastąpił na nim Massimo Bottiego, z którym klub niedawno się rozstał. Nowy trener podpisał z rzeszowianami dwuletni kontrakt, co oznacza długofalową współpracę. Dla Rumuna to powrót na Podkarpacie po kilku latach przerwy.

W swojej dotychczasowej karierze w polskiej ekstraklasie Cretu trenował drużyny z Olsztyna, Lubina, Kędzierzyna-Koźla, Bełchatowa oraz właśnie Asseco Resovii Rzeszów w sezonie 2018/19. Największe triumfy święcił z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Zdobył z nią mistrzostwo Polski, Puchar Polski i prestiżowe zwycięstwo w siatkarskiej Lidze Mistrzów.

Jakie sukcesy ma na koncie Gheorghe Cretu?

Doświadczenie szkoleniowe Gheorghe Cretu jest niezwykle bogate. Pracował on z klubami z Austrii, Włoch, Rosji oraz Kataru. Ma także imponujące osiągnięcia jako selekcjoner reprezentacji narodowych. Prowadził kadry Rumunii, Estonii, Słowenii oraz, od 2025 roku, Serbii.

Jego praca z reprezentacją Słowenii zaowocowała zdobyciem w 2023 roku brązowego medalu mistrzostw Europy. Jego umiejętności taktyczne i doświadczenie międzynarodowe mają stanowić klucz do poprawy wyników rzeszowskiego klubu w nadchodzących sezonach.