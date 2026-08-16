Gheorghe Cretu nowym trenerem Asseco Resovii Rzeszów. Wraca po latach

Gheorghe Cretu zastąpił Massimo Bottiego
58-letni Gheorghe Cretu obejmuje stanowisko pierwszego szkoleniowca Asseco Resovii Rzeszów. Zastąpił na nim Massimo Bottiego, z którym klub niedawno się rozstał. Nowy trener podpisał z rzeszowianami dwuletni kontrakt, co oznacza długofalową współpracę. Dla Rumuna to powrót na Podkarpacie po kilku latach przerwy.
W swojej dotychczasowej karierze w polskiej ekstraklasie Cretu trenował drużyny z Olsztyna, Lubina, Kędzierzyna-Koźla, Bełchatowa oraz właśnie Asseco Resovii Rzeszów w sezonie 2018/19. Największe triumfy święcił z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Zdobył z nią mistrzostwo Polski, Puchar Polski i prestiżowe zwycięstwo w siatkarskiej Lidze Mistrzów.
Jakie sukcesy ma na koncie Gheorghe Cretu?
Doświadczenie szkoleniowe Gheorghe Cretu jest niezwykle bogate. Pracował on z klubami z Austrii, Włoch, Rosji oraz Kataru. Ma także imponujące osiągnięcia jako selekcjoner reprezentacji narodowych. Prowadził kadry Rumunii, Estonii, Słowenii oraz, od 2025 roku, Serbii.
Jego praca z reprezentacją Słowenii zaowocowała zdobyciem w 2023 roku brązowego medalu mistrzostw Europy. Jego umiejętności taktyczne i doświadczenie międzynarodowe mają stanowić klucz do poprawy wyników rzeszowskiego klubu w nadchodzących sezonach.
– Jestem przekonany, że powrót Gheorghe Cre?u do Asseco Resovii Rzeszów będzie ważnym impulsem dla naszego zespołu. To szkoleniowiec o ogromnym doświadczeniu, który wielokrotnie udowadniał swoją wartość zarówno na poziomie klubowym, jak i reprezentacyjnym. Jest trenerem o wyrazistym charakterze, doskonałym przygotowaniu taktycznym i umiejętności budowania zespołu. Dodatkowym atutem jest fakt, że miał już okazję pracować z częścią naszych zawodników, dzięki czemu doskonale zna ich możliwości. Wierzę, że jego wiedza, charyzma i doświadczenie pomogą nam skutecznie rywalizować o czołowe lokaty w PlusLidze – powiedział prezes rzeszowskiego klubu Piotr Maciąg.