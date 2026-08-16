Mistrzostwa Europy w Paryżu. Ksawery Masiuk walczył do końca

Ksawery Masiuk w finale mistrzostw Europy

Reprezentant Polski, Ksawery Masiuk, po trudnym początku zawodów dotarł do decydującego wyścigu na 100 metrów stylem grzbietowym. W eliminacjach zajął 15. miejsce, w półfinale był ósmy, a w finale uplasował się na szóstej pozycji z czasem 52,92. Złoty medal na tym dystansie zdobył Grek Apostolos Christou (52,27), wyprzedzając Włocha Thomasa Ceccona (52,28) oraz startującego pod flagą neutralną Pawła Samusenko (52,57).

Wcześniej polski pływak miał sporo pecha w rywalizacji na o połowę krótszym dystansie. Do awansu do finału na 50 metrów zabrakło mu zaledwie 0,02 sekundy, co ostatecznie przełożyło się na dziewiątą lokatę. Dopiero na dystansie 100 metrów zdołał zaprezentować pełnię swoich możliwości, regularnie poprawiając osiągane rezultaty na każdym etapie rywalizacji z najlepszymi.

"- Jestem zadowolony z czasu. Było nie tak daleko od medalu, bo niecałe 0,4 sekundy" - powiedział Masiuk w wywiadzie dla TVP Sport.

"- Te zawody będą powodem do wielu zmian, a na pewno do refleksji. Nie trzeba nic budować od podstaw, wystarczy zmienić kilka detali. Musimy zadziałać, bo chyba zaczynamy odstawać od reszty. To widać po sztafetach, w których startowaliśmy tylko dwukrotnie" - dodał.

Polska reprezentacja na piętnastym miejscu generalnym

Ostatni dzień imprezy przyniósł także złoto dla Nikity Szermeta w wyścigu na 50 metrów stylem dowolnym, który z czasem 21,13 ustanowił nowy rekord życiowy. Dziewiętnastoletni Ukrainiec w przeszłości trenował w Polsce w klubie UKP G8 Bielany, jednak z powodu przedłużających się procedur urzędowych nie uzyskał ostatecznie polskiego obywatelstwa. Trzeci złoty krążek w Paryżu wywalczyła Włoszka Simona Quadarella, triumfując na 400 metrów stylem dowolnym z wynikiem 4.01,34.

W klasyfikacji medalowej najlepsza okazała się Wielka Brytania, zdobywając osiem złotych, dwa srebrne i cztery brązowe krążki. Reprezentacja Polski zakończyła mistrzostwa Europy w Paryżu na 15. miejscu, dzięki złotemu medalowi Katarzyny Wasick na 50 m stylem motylkowym oraz brązowemu krążkowi Justiny Kozan na 400 m stylem zmiennym. W stolicy Francji rywalizowali wcześniej także zawodnicy w skokach do wody, pływaniu artystycznym i na akwenach otwartych.