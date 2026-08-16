Turniej WTA w Cincinnati. Świątek wygrywa, trudne wyzwanie Fręch

Pewny start Świątek w Cincinnati

Iga Świątek rozpoczęła walkę o obronę tytułu w turnieju WTA w Cincinnati od drugiej rundy, gdzie jej przeciwniczką była Kolumbijka Emiliana Arango, sklasyfikowana na 95. miejscu w rankingu. Mimo początkowych trudności i przełamania przez rywalkę w trzecim gemie (na 2:1), Polka szybko opanowała sytuację. Zaledwie cztery dni wcześniej triumfowała w Toronto, co mogło wpłynąć na jej start.

Od momentu straty gema, sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych zdominowała wydarzenia na korcie, oddając Arango jeszcze tylko jednego gema. Mecz zakończył się wynikiem 6:3, 6:0 dla polskiej tenisistki. Ograniczenie niewymuszonych błędów pozwoliło Świątek na szybkie przypieczętowanie awansu.

"Musiałam złapać rytm, bo kort jest tu inny niż w Toronto, ale potem wszystko już poszło gładko" - powiedziała w krótkiej rozmowie na korcie.

Z kim zagrają Polki w trzeciej rundzie?

W kolejnej fazie turnieju Świątek spotka się z Marią Sakkari, rozstawioną z numerem 28. Greczynka jest wymagającą rywalką, a bilans ich dotychczasowych spotkań wynosi 5-4 na korzyść Polki. W tym sezonie zawodniczki podzieliły się zwycięstwami: Sakkari wygrała w Dausze, a Świątek w Indian Wells.

Swoją rywalkę w trzeciej rundzie poznała również Magdalena Fręch. Zmierzy się ona z wiceliderką rankingu WTA, Jeleną Rybakiną, która pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6:3, 6:4. W rywalizacji w Cincinnati bierze również udział Maja Chwalińska, która zagra z Dianą Sznajder. Turniej ten jest ważnym sprawdzianem przed zbliżającym się US Open.