Miss Supranational 2026 - kto wygrał? Znamy wyniki konkursu na Festiwalu Piękna

Prawie 70 kandydatek z całego świata przyjechało do Polski, by powalczyć o tytuł Miss Supranational 2026. Konkurs otworzył tegoroczny Festiwal Piękna w Nowym Sączu, budząc wielkie emocje wśród fanów konkursów piękności i poszczególnych reprezentantek rozmaitych krajów. Na miejscu czekała Eduarda Da Silva Braum, ubiegłoroczna laureatka z Brazylii, by przekazać koronę swojej następczyni. Kto wygrał?

Festiwal Piękna 2026 w Nowym Sączu rozpoczęty

31 lipca odbył się konkurs Miss Supranational 2026, w którym uczestniczyły reprezentantki blisko 70 krajów. Piękne modelki pracowicie przygotowywały się do wielkiego finału, ale tylko jedna z nich mogła sięgnąć po nagrody, na czele z prestiżowym tytułem. Galę poprowadzili Ida Nowakowska i Mister Supranational 2024 - Fezile Mkhize z RPA, a gościnne występy zapewniły Oktavvia oraz byłe reprezentantki Polski na Eurowizji - Alicja Szemplińska i Blanka.

Miss Supranational 2026 - wyniki. Kto wygrał? Jak wypadła Polska?

Decyzją jury, w którego skład weszły m.in. Ilona Krawczyńska i Agnieszka Hyży, tegoroczną zwyciężczynią została 28-letnia Katrina Llegado z Filipin. Nagrodą główną w konkursie Miss Supranational - poza prestiżową koroną - jest czek o wartości 50 tysięcy dolarów.

Pozostałymi finalistkami były zjawiskowe panie, które reprezentowały Brazylię, Czechy, Francję, Nigerię i Filipiny. Do półfinałowej dwunastki dotarły natomiast: Wietnam, Tanzania, Indie, Wenezuela, Indonezja, Polska i Hiszpania. To oznacza, że Oliwia Mikulska skutecznie pokonała kilkadziesiąt rywalek i trafiła do najlepszej dwunastce, ale nie zdołała znaleźć się w ostatecznej stawce - "top 5". Zdobyła za to wyróżnienie dla najpiękniejszej Europejki.

Najpiękniejsze finalistki. Tak prezentuje się czołówka

Miss Supranational 2026: Filipiny - Katrina Llegado (28)

Filipiny - Katrina Llegado (28) I Wicemiss: Francja - Ève Gilles (22)

Francja - Ève Gilles (22) II Wicemiss: Brazylia - Lara Marina (19)

Brazylia - Lara Marina (19) III Wicemiss: Nigeria - Ndah Eno (18)

Nigeria - Ndah Eno (18) IV Wicemiss: Czechy - Karolína Gorylová (27)

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