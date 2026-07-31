Kim jest Klaudia Węcłaś? Finalistka Miss Polski 2026 na co dzień nosi mundur

Kryminalistyka i policyjny mundur zamiast typowej pracy za biurkiem

Dwudziestodwuletnia mieszkanka Piaseczna w województwie mazowieckim łączy wymagającą ścieżkę zawodową z ambicjami naukowymi. Klaudia Węcłaś jest aktywną funkcjonariuszką policji, a równolegle zgłębia tajniki prawa i profilowania przestępców, studiując kryminologię na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Choć przez chwilę próbowała swoich sił w stabilnej pracy biurowej, szybko zrozumiała, że potrzebuje w życiu adrenaliny i możliwości realnego działania, co skłoniło ją do wstąpienia w szeregi służb mundurowych.

Jej praca to nie tylko rutynowe patrole, ale przede wszystkim niesienie pomocy obywatelom w sytuacjach kryzysowych. O jej zaangażowaniu zrobiło się głośno w minionym roku, gdy będąc po służbie, uratowała życie 90-letniej kobiecie. Widząc osłabioną seniorkę na przejściu dla pieszych w ulewnym deszczu, Klaudia bez wahania ruszyła z pomocą, udzieliła jej pierwszej pomocy i monitorowała parametry życiowe aż do przyjazdu ratowników. To wydarzenie najlepiej pokazuje, że pod stanowczym wizerunkiem policjantki kryje się ogromna wrażliwość i czujność na krzywdę innych.

Koszykarskie parkiety i gra w reprezentacji Polski

Zanim 22-latka założyła policyjne oficerki, jej świat kręcił się wokół sportu na najwyższym poziomie. Klaudia może pochwalić się imponującym dorobkiem na arenie międzynarodowej. Reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Świata w niezwykle dynamicznej koszykówce 3x3 oraz podczas Mistrzostw Europy w klasycznej odmianie 5x5. Na krajowym podwórku rywalizowała w ekstraklasie, broniąc barw Polonii Warszawa.

Lata spędzone na parkietach ukształtowały jej charakter, ucząc dyscypliny, pokory i działania pod silną presją. Choć ostatecznie postanowiła zakończyć profesjonalną karierę sportową, wyniesione z boiska umiejętności błyskawicznego podejmowania decyzji i pracy w zespole doskonale sprawdzają się dziś w trakcie skomplikowanych interwencji policyjnych.

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Empatia i chęć niesienia pomocy najmłodszym

Trudne interwencje w domach dotkniętych kryzysem uświadomiły jej, z jak ogromnymi problemami borykają się najmłodsi, którzy często stają się ofiarami błędów dorosłych. Z tych doświadczeń zrodziła się jej osobista misja społeczna. Finalistka z Mazowsza angażuje się w działania prewencyjne i pragnie aktywnie pomagać dzieciom oraz młodzieży znajdującej się w trudnych sytuacjach rodzinnych. Wie, że wsparcie i odpowiednia edukacja mogą całkowicie zmienić trajektorię ich życia.

Mimo codziennego stykania się z trudnymi ludzkimi losami, Klaudia z dumą przyznaje, że praca w policji nie pozbawiła jej wrodzonej empatii. Swoje życiowe podejście do drugiego człowieka podsumowuje, odwołując się do słynnego cytatu przypisywanego Albertowi Einsteinowi: „Każdy jest geniuszem. Jeśli jednak oceniasz rybę na podstawie jej zdolności wspinania się na drzewa, przez całe życie będzie sądziła, że jest głupia”.

Kto zdobędzie tytuł nowej Miss Polski 2026?

Doświadczenie w policji, sportowa przeszłość i głęboka chęć niesienia pomocy sprawiają, że Klaudia Węcłaś prezentuje wizerunek nowoczesnej, silnej i zaangażowanej kobiety. Czy to właśnie jej determinacja i unikalna historia przekonają jurorów? O tym przekonamy się już podczas najważniejszego wieczoru tego lata, który wyłoni nową królową piękności.

Wielki finał 37. edycji konkursu Miss Polski odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku, w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu w ramach Festiwalu Piękna 2026. Transmisję na żywo z tego widowiska będzie można śledzić na antenie Telewizji Polsat od godziny 19:55. O upragnioną koronę oraz nagrodę główną w wysokości 100 000 złotych powalczą 24 finalistki z całej Polski. Galę, nad której reżyserią czuwa Joanna Majorkiewicz, a choreografią Anna Bubnowska, poprowadzi uwielbiany przez widzów duet: Agnieszka Hyży i Ilona Krawczyńska. Zwyciężczynię ukoronuje ustępująca Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska, zaś w loży jurorskiej oceniać je będą m.in. Ida Nowakowska oraz nowo wybrani Miss i Mister Supranational 2026. Emocje podgrzeje oprawa muzyczna w wykonaniu takich gwiazd jak Cleo, Tatiana Okupnik, Antek Smykiewicz oraz żywiołowy chór Sound'n'Grace.