Kim jest Klaudia Węcłaś? Finalistka Miss Polski 2026 na co dzień nosi mundur

Redakcja ESKA.pl
aszu
2026-07-31 21:16

Klaudia Węcłaś z Piaseczna udowadnia, że wdzięk i siła charakteru mogą iść w parze z pełną wyzwań służbą. 22-latka na co dzień zakłada policyjny mundur, studiuje kryminologię, a w przeszłości reprezentowała Polskę na koszykarskich parkietach. Teraz walczy o koronę w wielkim finale Miss Polski 2026.

Blondwłosa finalistka Miss Polski 2026 Klaudia Węcłaś w ozdobnej sukni na tle skał. O policjantce przeczytasz na Eska.
Autor: Polsat/ Materiały prasowe

Kryminalistyka i policyjny mundur zamiast typowej pracy za biurkiem

Dwudziestodwuletnia mieszkanka Piaseczna w województwie mazowieckim łączy wymagającą ścieżkę zawodową z ambicjami naukowymi. Klaudia Węcłaś jest aktywną funkcjonariuszką policji, a równolegle zgłębia tajniki prawa i profilowania przestępców, studiując kryminologię na Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Choć przez chwilę próbowała swoich sił w stabilnej pracy biurowej, szybko zrozumiała, że potrzebuje w życiu adrenaliny i możliwości realnego działania, co skłoniło ją do wstąpienia w szeregi służb mundurowych.

Jej praca to nie tylko rutynowe patrole, ale przede wszystkim niesienie pomocy obywatelom w sytuacjach kryzysowych. O jej zaangażowaniu zrobiło się głośno w minionym roku, gdy będąc po służbie, uratowała życie 90-letniej kobiecie. Widząc osłabioną seniorkę na przejściu dla pieszych w ulewnym deszczu, Klaudia bez wahania ruszyła z pomocą, udzieliła jej pierwszej pomocy i monitorowała parametry życiowe aż do przyjazdu ratowników. To wydarzenie najlepiej pokazuje, że pod stanowczym wizerunkiem policjantki kryje się ogromna wrażliwość i czujność na krzywdę innych.

Koszykarskie parkiety i gra w reprezentacji Polski

Zanim 22-latka założyła policyjne oficerki, jej świat kręcił się wokół sportu na najwyższym poziomie. Klaudia może pochwalić się imponującym dorobkiem na arenie międzynarodowej. Reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Świata w niezwykle dynamicznej koszykówce 3x3 oraz podczas Mistrzostw Europy w klasycznej odmianie 5x5. Na krajowym podwórku rywalizowała w ekstraklasie, broniąc barw Polonii Warszawa.

Lata spędzone na parkietach ukształtowały jej charakter, ucząc dyscypliny, pokory i działania pod silną presją. Choć ostatecznie postanowiła zakończyć profesjonalną karierę sportową, wyniesione z boiska umiejętności błyskawicznego podejmowania decyzji i pracy w zespole doskonale sprawdzają się dziś w trakcie skomplikowanych interwencji policyjnych.

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Empatia i chęć niesienia pomocy najmłodszym

Trudne interwencje w domach dotkniętych kryzysem uświadomiły jej, z jak ogromnymi problemami borykają się najmłodsi, którzy często stają się ofiarami błędów dorosłych. Z tych doświadczeń zrodziła się jej osobista misja społeczna. Finalistka z Mazowsza angażuje się w działania prewencyjne i pragnie aktywnie pomagać dzieciom oraz młodzieży znajdującej się w trudnych sytuacjach rodzinnych. Wie, że wsparcie i odpowiednia edukacja mogą całkowicie zmienić trajektorię ich życia.

Mimo codziennego stykania się z trudnymi ludzkimi losami, Klaudia z dumą przyznaje, że praca w policji nie pozbawiła jej wrodzonej empatii. Swoje życiowe podejście do drugiego człowieka podsumowuje, odwołując się do słynnego cytatu przypisywanego Albertowi Einsteinowi: „Każdy jest geniuszem. Jeśli jednak oceniasz rybę na podstawie jej zdolności wspinania się na drzewa, przez całe życie będzie sądziła, że jest głupia”.

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Kto zdobędzie tytuł nowej Miss Polski 2026?

Doświadczenie w policji, sportowa przeszłość i głęboka chęć niesienia pomocy sprawiają, że Klaudia Węcłaś prezentuje wizerunek nowoczesnej, silnej i zaangażowanej kobiety. Czy to właśnie jej determinacja i unikalna historia przekonają jurorów? O tym przekonamy się już podczas najważniejszego wieczoru tego lata, który wyłoni nową królową piękności.

Wielki finał 37. edycji konkursu Miss Polski odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku, w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu w ramach Festiwalu Piękna 2026. Transmisję na żywo z tego widowiska będzie można śledzić na antenie Telewizji Polsat od godziny 19:55. O upragnioną koronę oraz nagrodę główną w wysokości 100 000 złotych powalczą 24 finalistki z całej Polski. Galę, nad której reżyserią czuwa Joanna Majorkiewicz, a choreografią Anna Bubnowska, poprowadzi uwielbiany przez widzów duet: Agnieszka Hyży i Ilona Krawczyńska. Zwyciężczynię ukoronuje ustępująca Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska, zaś w loży jurorskiej oceniać je będą m.in. Ida Nowakowska oraz nowo wybrani Miss i Mister Supranational 2026. Emocje podgrzeje oprawa muzyczna w wykonaniu takich gwiazd jak Cleo, Tatiana Okupnik, Antek Smykiewicz oraz żywiołowy chór Sound'n'Grace.

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