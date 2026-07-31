Bójka w Nowym Stawie. Policja zatrzymała trzech piłkarzy i pseudokibica

Zatrzymania na terenie powiatu poznańskiego i chodzieskiego

W czwartek 30 lipca 2026 roku funkcjonariusze z Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz kryminalni z Malborka przeprowadzili akcję na terenie województwa wielkopolskiego. W jej wyniku zatrzymano czterech mężczyzn w wieku 25, 28 i 35 lat, których zidentyfikowano jako uczestników bójki po meczu Gromu Nowy Staw z Polonią Chodzież. W grupie zatrzymanych osób znajduje się trzech zawodników klubu z Chodzieży oraz jeden pseudokibic. Działania te były możliwe dzięki materiałowi dowodowemu zgromadzonemu przez śledczych, który pozwolił prokuratorowi na wydanie postanowień o zatrzymaniu.

Zarzuty za udział w bójce o charakterze chuligańskim

Mężczyźni zostali przetransportowani do Prokuratury Rejonowej w Malborku, gdzie usłyszeli oficjalne zarzuty za udział w bójce. Śledczy zakwalifikowali ich czyn jako występek o charakterze chuligańskim, co zgodnie z przepisami będzie miało wpływ na podwyższenie zasądzonej kary. Prokurator podjął decyzję o objęciu wszystkich podejrzanych dozorem policyjnym. Dodatkowo mężczyźni otrzymali zakaz uczestnictwa w imprezach masowych, które są organizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej. Za udział w bójce grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Incydent na stadionie przy ulicy Sportowej

Zdarzenie miało miejsce 21 czerwca 2026 roku na stadionie w Nowym Stawie bezpośrednio po zakończeniu meczu piłkarskiego pomiędzy miejscowym Gromem a Polonią Chodzież. Policjanci we współpracy z prokuraturą od samego początku prowadzą działania zmierzające do ustalenia wszystkich uczestników tego zajścia. Wcześniej w związku z tą sprawą funkcjonariusze zatrzymali już 3 inne osoby. Przedstawiciele policji podkreślają, że sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania osób biorących udział w czerwcowym incydencie.

Źródło: Policja.pl