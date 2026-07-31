Ida Nowakowska zachwyciła na gali Miss Supranational 2026. Jej kreacja skradła show

Zwieńczenie konkursu Miss Supranational 2026 odbyło się w piątek, 31 lipca. Jedną z prowadzących galę była Ida Nowakowska, która zaprezentowała się u boku Fezile Mkhize, dawnego Mistera Supranational. Polska prezenterka z powodzeniem poprowadziła wydarzenie nadawane na żywo do wielu krajów, robiąc piorunujące wrażenie na publiczności.

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Trzydniowy Festiwal Piękna z finałem w Polsacie

Wydarzenie zorganizowano w nowosądeckim Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Transmisja w telewizji Polsat ruszyła o 19:55. W zmaganiach wzięło udział około 76 kobiet z całego globu, a Polskę reprezentowała Oliwia Mikulska, zdobywczyni tytułu Miss Polski 2025.

Konkurs Miss Supranational był pierwszym etapem trzydniowego Festiwalu Piękna, trwającego do niedzieli, na początku sierpnia 2026 roku.

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Ida Nowakowska jako profesjonalna prowadząca na Miss Supranational 2026

Ida Nowakowska ma bogate doświadczenie telewizyjne. Świetnie odnajduje się zarówno na parkiecie tanecznym, jak i w roli gospodyni formatów rozrywkowych, koncertów czy audycji na żywo. Jej występ w Nowym Sączu udowodnił, że jest w tej branży prawdziwą ekspertką.

Prowadzenie globalnego konkursu piękności stanowiło wyzwanie. Nowakowska witała z uśmiechem wszystkie kandydatki, zapowiadała występy muzyczne i asystowała przy ogłaszaniu wyników przez jurorów.

Zjawiskowa suknia Idy Nowakowskiej na scenie w Nowym Sączu

Prezenterka wykazała się nienaganną angielszczyzną i profesjonalizmem, a jej wygląd uzupełniał doskonały ubiór. Choć podczas prób nosiła skąpy top i bandanę, to na scenie pojawiła się w spektakularnej, biało-złotej sukni, budząc powszechny zachwyt. Wyglądała jak prawdziwa królewna.

Jej partner z Republiki Południowej Afryki, Fezile Mkhize, również zna konkurs od podszewki – w 2024 roku został Misterem Supranational. Lekarz, model, aktor i prezenter wykorzystał tę szansę, by po raz kolejny zaprezentować się przed globalną widownią.

Wielkie telewizyjne show w Nowym Sączu i gwiazdy na scenie

Spektakl stworzyli wykwalifikowani profesjonaliści. Reżyserią zajął się Maciej Sobociński, natomiast choreografię opracował Maciej Zakliczyński. Twórcy musieli perfekcyjnie połączyć pokazy uczestniczek, kolejne fazy rywalizacji i występy artystyczne w jedną, telewizyjną całość.

Dla Idy Nowakowskiej to nie koniec pracy przy Festiwalu Piękna. Zgodnie z zapowiedziami, zobaczymy ją także w jury podczas finału Miss Polski 2026.

Gala przyciągnęła do Nowego Sącza znane wokalistki. Przed zgromadzoną publicznością zaprezentowały się Blanka, Alicja Szemplińska oraz Oktavvia. Kandydatki wspierała także ustępująca Miss Supranational 2025, Brazylijka Eduarda da Silva Braum.

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