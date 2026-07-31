Oliwia Mikulska w półfinale Miss Supranational 2026! Pokonała kilkadziesiąt rywalek

Przepiękna reprezentantka naszego kraju, Oliwia Mikulska wzięła udział w międzynarodowych wyborach Miss Supranational 2026, co było możliwe dzięki zdobyciu tytułu Miss Polski w poprzednim roku. Rywalizując z kandydatkami z wielu państw, nasza rodaczka zaimponowała nie tylko zjawiskowym wyglądem, ale również elegancją oraz świetnie dobranymi strojami. Jej starania zostały bardzo szybko docenione. Reprezentantka Polski z powodzeniem awansowała do wąskiego grona dwunastu najpiękniejszych uczestniczek.

Sukces Polki na Miss Supranational 2026. Czy wystąpiła w finale?

Podczas gali Miss Supranational 2026 na scenie zaprezentowało się niemal siedemdziesiąt kandydatek z różnych zakątków globu. W tym prestiżowym gronie Oliwia Mikulska poradziła sobie znakomicie, pokonując z łatwością kolejne etapy międzynarodowej rywalizacji. Uczestniczka pokazała się między innymi w kostiumie kąpielowym oraz w eleganckim stroju narodowym, a jej występy na tyle spodobały się oceniającym, że wyeliminowała większość konkurentek i znalazła się w półfinale, czyli gronie najlepszych dwunastu pań. Dalszy awans okazał się jednak niemożliwy, ponieważ nie zakwalifikowała się do ostatecznej piątki. Zdobyła jednak dodatkowy tytuł najpiękniejszej Europejki.

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Polska kandydatka zyskała uznanie nie tylko dzięki urodzie, ale także za sprawą swojej towarzyskiej natury i umiejętności nawiązywania przyjaznych kontaktów z pozostałymi dziewczynami. Warto przypomnieć, że ostatni raz Polka triumfowała w tym prestiżowym konkursie w 2011 roku, a ówczesną zwyciężczynią została Monika Lewczuk.

Kim jest Oliwia Mikulska?

Zaledwie w połowie lipca 2026 roku Oliwia Mikulska z powodzeniem ukończyła studia licencjackie, broniąc pracę z zakresu finansów i rachunkowości. Niedługo później dumnie nosiła szarfę z napisem Polska na międzynarodowej scenie Miss Supranational. Już za zaledwie dwa dni ta utalentowana półfinalistka globalnego konkursu będzie musiała przekazać koronę Miss Polski nowej zwyciężczyni.

Ścieżka do sukcesu w przypadku Mikulskiej wymagała wielu poświęceń i nie od razu przyniosła oczekiwane rezultaty. Kandydatka musiała zmierzyć się z początkowymi niepowodzeniami i włożyć mnóstwo wysiłku w przygotowania. Mało kto zdaje sobie sprawę, że startowała w wyborach Miss Polski dwukrotnie. Chociaż za pierwszym razem nie udało jej się odnieść sukcesu, nie poddała się, spróbowała ponownie i ostatecznie sięgnęła po najwyższe trofeum.

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