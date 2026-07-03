Międzynarodowy sukces Luny? Polka poszła na imprezę na zaproszenie Madonny!

W ostatnim czasie wiele dzieje się w karierze Luny. Piosenkarka, o której głośno zrobiło się, gdy w 2024 roku reprezentowała Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji, po udziale w widowisku wyjechała z naszego kraju. Nie przestała jednak zaskakiwać i budzić kontrowersji, jednocześnie dumnie rozwijając się w różnych dziedzinach. Po ostatniej premierze nowego albumu... ruszyła na imprezę Madonny, którą ta rozkręciła przy tej samej okazji.

Luna bawiła się na imprezie Madonny. Obie świętują premierę albumu

26 czerwca Luna opublikowała trzeci w karierze album studyjny "Fairy Pop". Mieszkająca w Londynie piosenkarka postawiła na autentyczność i w nowych piosenkach opowiedziała o marzeniach bez ograniczeń i sile własnej wrażliwości. Choć postać artystki wciąż budzi od czasu do czasu kontrowersje, nie można jej odmówić oryginalności i determinacji w dążeniu do celu. Nic więc dziwnego, że najwyraźniej Luna jest fanką Madonny, która już od kilku dekad przyciąga uwagę fanów z całego świata i stale czymś zaskakuje. W dniu premiery swojego pierwszego od siedmiu lat krążka "Confessions II" 67-letnia gwiazda urządziła w Londynie wielką imprezę. Na "Club Confessions" zjawiła się po północy, bawiąc się z tłumami fanów. Jak się okazuje, możliwość świętowania wielkiej premiery przypadła także Lunie. Polka pochwaliła się tym na swojej instagramowej relacji... dziękując Madonnie za zaproszenie!

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Polska piosenkarka na zagranicznych salonach

To zdecydowanie nie pierwszy raz, gdy Luna bawi się na imprezie, o której mówi się w wielu krajach jednocześnie. Piosenkarka uczestniczyła już chociażby w pokazach w ramach Paris Fashion Week, a tego nie można powiedzieć o wielu polskich artystach. Wykonawczyni eurowizyjnego "The tower" najwidoczniej nie rozpamiętuje już niepowodzenia w konkursie i doskonale bawi się w świecie sztuki za granicą. Niedawno zgarnęła wyróżnienie na festiwalu teledysków w Berlinie. Zazdrościcie jej obycia?

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