Sylwia Gliwa kusi w czarnym bikini. 48-latka wskoczyła w skąpe wdzianko, posypały się komentarze

Sylwia Gliwa zachwyca fanów na wakacjach

Sylwia Gliwa wyjechała na urlop do Chorwacji i zrobiła internautom niespodziankę. 48-letnia aktorka znana z "Na Wspólnej" ubrała się w czarne bikini i ustawiła przed aparatem, pokazując zgrabne ciało i smukłe nogi. Reakcja wielbicieli była natychmiastowa i przewidywalna - szybko zaczęli pisać komplementy.

Gwiazda miała na sobie czarny, dwuczęściowy kostium, a plażową stylizację uzupełniła o różową czapkę z daszkiem i okulary przeciwsłoneczne. Gliwa pozowała przy białym rowerze, a za tło służyło wielokolorowe graffiti.

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Wakacyjna podróż. Kolarstwo jest przereklamowane - napisała Sylwia, eksponując kończyny.

Wcześniej aktorka odpoczywała na łodzi w tym samym czarnym bikini. Wtedy jednak uwaga skupiła się na dekolcie gwiazdy. Wielbiciele byli zachwyceni! Naturalna i zadbana sylwetka Gliwy wyraźnie przypadła im do gustu.

Komentarze internautów pod zdjęciami Sylwii Gliwy

Zaledwie kilka wakacyjnych kadrów wystarczyło, by wywołać entuzjazm wśród wielbicieli śledzących od dawna losy aktorki znanej z serialu "Na Wspólnej".

"Szok! Niejedna marzy o takiej sylwetce, oj, niejedna!", "Od zawsze uważam, że kolarstwo to piękny sport", "Nogi do nieba", "Śliczna, nieprzeciętnie. A do tego, żeby tak wyglądać, mając 48 lat to szacun. Wyglądasz na 30", "Przepiękna, boskie ciało", "Bogini kobiecości", "Cudowne widoki" - pisali fani na Instagramie.

Aktorka obecnie odpoczywa w Chorwacji, a kilka dni wcześniej podziwiała Sycylię. Z kolei w lipcu spędzała czas w Grecji. Zazdrościcie takich wakacji?

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