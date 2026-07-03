Królowa popu oficjalnie wróciła! Madonna wydała pierwszy album od 7 lat

Album "Confesssions II" jest już dostępny!

Długo wyczekiwany przez fanów na całym świecie, album "Confessions II" ukazał się 3 lipca, stając się oficjalną kontynuacją kultowego krążka "Confessions on a Dance Floor". Nowa płyta Madonny to prawdziwy powrót do korzeni tanecznych brzmień, ale jednocześnie potężne uderzenie nowej energii, które ma szansę rozpalić parkiety na całym świecie. Jeszcze przed oficjalną premierą albumu, fani mogli poczuć przedsmak nadchodzącej ery, oglądając transowy, hipnotyzujący zwiastun "Confessions II - The Film". To jednak single "Bring Your Love" i "Love Sensation" w pełni rozgrzały atmosferę. "Bring Your Love", pulsujący radiowy hit nagrany wspólnie z jedną z największych współczesnych gwiazd popu, Sabriną Carpenter, z miejsca podbił listy przebojów. Z kolei hipnotyzujące "Love Sensation" rozpaliło parkiety klubów na całym świecie, udowadniając, że Madonna nadal wie, jak porwać tłumy do tańca.

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Gwiazdorskie współprace i nowa energia na "Confessions II"

"Confessions II" to prawdziwa uczta dla fanów dobrych brzmień, a lista gości specjalnych na płycie robi wrażenie. W utworze "Read My Lips" Madonnie towarzyszy latynoska gwiazda Feid, a za produkcję odpowiada król reggaetonu, Tainy. Mocne bity od Martina Garrixa słyszymy w utworze „Bizarre”, natomiast w "My Sins Are My Savior" gościnnie pojawia się belgijski geniusz Stromae. Jednym z najbardziej osobistych momentów na płycie jest utwór współtworzony z córką artystki, Lourdes Leon. Przy produkcji wybranych ścieżek pracowała również awangardowa producentka Arca, co gwarantuje unikalne brzmienie albumu.

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Madonna o nowej płycie

Madonna, podsumowując nową płytę, cytuje pierwsze wersy swojej piosenki "One Step Away", wyjaśniając głębsze znaczenie "Confessions II". Królowa popu podkreśla, że muzyka taneczna to coś więcej niż tylko rozrywka:

Parkiet to coś więcej niż miejsce, to próg, który przekraczasz: rytualna przestrzeń, gdzie ruch zastępuje język.

Artystka dodaje również, że proces twórczy był dla niej i Stuarta Price'a (z którym pracowała nad płytą) prawdziwym manifestem: