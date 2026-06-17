Po Eurowizji niemalże zniknęła z mediów. Nagle została doceniona za granicą! Co za sukces

Luna robi karierę na polskim rynku muzycznym i nie tylko. Wokalistka, zanim poleciała na Eurowizję, była już doceniona przez fanów alternatywnego popu. Brak awansu do finału konkursu nie podciął jej skrzydeł. Wręcz przeciwnie - są one symbolem jej nowej ery. Luna, znana z zamiłowania do eksperymentowania z wizerunkiem, zapowiedziała właśnie nowy krążek, którego tytuł do "Fairy Pop". Wydawnictwo ukaże się lada moment, bo 26 czerwca. Wydawnictwo promują trzy single: "Away With The Fairies", "Heavenly" oraz "Ashtray". Za pierwszy z nich Lunę doceniono poza granicami naszego kraju!

Luna robi karierę poza Polską

Luna jest dziś w pełni niezależną artystką. Wokalistka wyprowadziła się z Polski do Wielkiej Brytanii, a po zagraniu supportu przed Loreen i Sugababes jeszcze bardziej zaznaczyła swoją obecność na globalnych rynkach. Odrzucenie konwenansów i bezkompromisowość w podejściu do tworzenia nowych piosenek opłaciły się. Artystka triumfowała podczas Berlin Music Video Awards 2026!

Luna po Eurowizji nie jest zapraszana do TV!

Luna z sukcesem za granicą

Tuż przed wydaniem nowej płyty Luna wystąpiła na 14. edycji festiwalu Berlin Music Video Awards w Berlinie. Artystka otworzyła finałowy dzień festiwalu, śpiewając medley utworów z "Fairy Pop: "Away With The Fairies" i "Heavenly". Co jednak najważniejsze - podczas wydarzenia doceniono jej rozwój i uhonorowano nagrodą dla Wschodzącego Artysty (Emerging Artist Award), przyznaną pod patronatem Obscure Agency. Piosenka "Away With The Fairies" uplasowała się natomiast na 2. miejscu w kategorii Najlepszy Utwór.