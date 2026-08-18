Emilia Krakowska czule pożegnała Igę Cembrzyńską. Wzruszający gest przed kościołem!

Iga Cembrzyńska pożegnana przez tłum przyjaciół. Wspomnienia zmarłej artystki

Iga Cembrzyńska, która zmarła 30 lipca, została pożegnana kilkanaście dni później podczas uroczystego pogrzebu. W ceremonii uczestniczyło wielu przyjaciół i współpracowników wybitnej aktorki. Wśród nich znalazła się Emilia Krakowska, niemal równolatka zmarłej, z którą łączyła ją wieloletnia, zażyła znajomość. Ich serdeczna i nieskrępowana relacja była widoczna chociażby podczas obchodów 80. urodzin Cembrzyńskiej w 2019 roku, kiedy to na scenie panie wymieniły zaskakujący pocałunek.

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Po latach radości i wspólnych spotkań, nadszedł czas na smutne rozstanie. Emilia Krakowska towarzyszyła koleżance w jej ostatniej drodze podczas mszy św. i uroczystości na cmentarzu. Pogrzeb miał niezwykle poruszający charakter. Odczytanie przez Bożenę Stachurę fragmentów autobiografii "Mój intymny świat" sprawiło, że uczestnicy pożegnania mogli raz jeszcze usłyszeć przemyślenia samej Cembrzyńskiej.

Szczególne wrażenie zrobiły wspomnienia dotyczące jej młodzieńczych lat oraz relacji z Andrzejem Kondratiukiem. Iga Cembrzyńska na zawsze zapisała się w pamięci nie tylko poprzez swoje kreacje aktorskie, ale również dzięki tym osobistym wyznaniom.

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Elegancka Emilia Krakowska na pogrzebie. Zaskoczyła skromnym bukietem

Ostatnie pożegnanie koleżanki musiało być dla Emilii Krakowskiej bardzo bolesnym doświadczeniem. A jednak 86-latka zachwyciła klasą, prezentując się w czarno-białej stylizacji. Wybrała czarne spodnie, wzorzystą narzutkę oraz elegancki kapelusz i sznur korali. Uwagę fotoreporterów przykuły jednak kwiaty, z którymi pojawiła się na ceremonii.

Zamiast okazałej wiązanki, aktorka przyniosła tylko kilka drobnych kwiatów. Po wyjściu ze świątyni, Krakowska zbliżyła się do karawanu, w którym znajdowała się urna z prochami Cembrzyńskiej. Udekorowaną żółto-pomarańczowymi kwiatami urnę aktorka z lekkim uśmiechem dopełniła swoimi drobnymi, różowymi i fioletowymi pąkami. Ten cichy, intymny gest mówił więcej niż tysiąc słów.

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Moja szalona wariatka - rzuciła Krakowska wcześniej, w drodze na nabożeństwo za zmarłą koleżankę.

Pogrzeb Igi Cembrzyńskiej. Ten widok chwyta za serce!

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