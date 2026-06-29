Luna odnalazła swój idealny styl? W "Fairy Pop" zabiera nas do innego, międzynarodowego świata [Recenzja]

Luna jest obecna na polskim rynku muzycznym już od ośmiu lat, jednak największy rozgłos przyniósł jej udział w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2024 roku. Wokół wokalistki pojawił się cały szereg kontrowersji, które nie ustały również po jej eliminacji w półfinałowych zmaganiach. Po konkursie Polka wyprowadziła się do Londynu, gdzie spełnia się w różnych dziedzinach sztuki. Czy nowy album zwiastuje międzynarodową karierę? Nie jest to wykluczone i z pewnością zasługuje na garść uwagi.

Luna wydała "Fairy Pop". To jej "najbardziej magiczna era"

Trzeci album w karierze artystki ukazał się 26 czerwca i jak pisze sama Luna - jest walką z ograniczeniami oraz projektem o wiele szerszym niż same piosenki. "Fairy Pop" to cały audiowizualny koncept - uniwersum stworzone z muzyki, teledysków, narracji i mody. Nic dziwnego: po wyprowadzce z Polski artystka zdawała się rozwijać różne pasje, nie tylko te muzyczne.

"Fairy Pop to miejsce, w którym można czuć wszystko, marzyć bez ograniczeń i istnieć bez przepraszania za to, kim się jest. To świat, w którym wrażliwość jest siłą, a głębokie przeżywanie emocji staje się formą magicznej mocy" - przekazuje Luna.

Brytyjski wpływ i większa spójność? Piosenkarka pokazała nową wersję siebie

Luna nie ukrywa, że wydawnictwo promowane wcześniej singlami "Away with the fairies", "Heavenly" i "Ashtray" jest owocem międzynarodowej współpracy. Artystka mieszka aktualnie w Londynie, a po udziale w Eurowizji utrzymała kontakt z zaprzyjaźnionymi uczestnikami, którym towarzyszyła w ich projektach muzycznych. Bywała też na Paris Fashion Week, zaś ostatnio zgarnęła nagrodę na Berlin Music Video Awards 2026. Po premierze "Fairy Pop" zdecydowanie czuć, że Luna zrywa nieco ze swoją przeszłością na polskim rynku i skupia się na poszukiwaniu nowych styli - co czuć w brit popowym klimacie nowego krążka.

Cały album składa się też z piosenek utrzymanych w jednakowym klimacie, kontrastując z poprzednią twórczością, w której panowała pewna różnorodność, ale i lekki misz-masz. Przykładowo, eurowizyjna piosenka "The Tower" była czymś pomiędzy wcześniejszą, mroczną i poważną, a późniejszą, marzycielską odsłoną artystki - być może właśnie to było największą wadą tego utworu.

Nowa, "wróżkowa" wersja Luny pokazuje jej lekkie oblicze, ale nie jest infantylna. "Fairy Pop" jest dojrzałą odpowiedzią na to, jak świat czasem oczekuje od nas trzymania się rzeczywistości zamiast wyobraźni i marzeń. Przygotowane piosenki mogą się zatem świetnie sprawdzić i w prywatnych refleksjach podczas słuchania, i w bardziej komercyjnych celach. Przy okazji - wierna samej sobie Luna znowu nie pozwala przejść obok siebie obojętnie. Ocena: 8/10.

Tracklista

"Away with the Fairies" "Heavy Heart" "Ashtray" "Diamond" "Lucky Secret" "Jealous of your Perfume" "Mythomaniac" "Heavenly" "Skydive"

Sonda Eurowizja 2027 - kto powinien reprezentować Polskę? Basia Giewont Jasiek Piwowarczyk Kaeyra Kuba Szmajkowski Marcin Maciejczak Roxie Węgiel Sara James Sylwia Grzeszczak Oskar Cyms