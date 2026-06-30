Madonna beszta sztuczną inteligencję. "Przeciwieństwo sztuki"

Madonna jest niekwestionowaną gwiazdą światowej sceny muzycznej już od kilku dekad. Piosenkarka wciąż zaskakuje nowymi projektami, plotkami na temat jej życia prywatnego czy też mocnymi wypowiedziami. 67-latka, która wiele razy przełamała tabu, ostatnio nie bała się jednoznacznie skrytykować stosowania sztucznej inteligencji w sztuce.

Madonna w kolejnym przypływie szczerości: "sztuczna inteligencja to przeciwieństwo sztuki"

Promująca właśnie nowy krążek "Confessions II" piosenkarka udzieliła ostatnio szeregu głośnych wywiadów, w których, jak na Madonnę przystało, odważnie poruszyła pewne palące kwestie. Artystka wróciła wspomnieniami do swojego życia randkowego w latach 80. oraz opowiedziała o aktualnych problemach z kolanem. W rozmowie z włoskim wydaniem magazynu "Vogue" ikona popu odniosła się natomiast do realiów dzisiejszego rynku muzycznego, a dokładnie - do kwestii sztucznej inteligencji (AI). Zdaniem Madonny, artyści przestają już się przejmować efektami własnej pracy, ponieważ stosowanie algorytmów automatycznie wyklucza się z ryzykiem porażki oraz z jej pojmowaniem sztuki.

"Teraz, żeby mieć kontrakt, myślisz, ilu masz obserwatorów. Właśnie dlatego w 'Bring Your Love' śpiewam: 'nie odwracaj mojej uwagi liczbami'. Według mnie, to zaczęło się od końca myślenia o notowaniach, liczbach odtworzeń w serwisach streamingowych. Algorytmy i sztuczna inteligencja to przeciwieństwo podejmowania ryzyka i dla mnie również przeciwieństwo tworzenia sztuki" - powiedziała artystka.

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Artystka zdradza, jak wypoczywa i pobudza wyobraźnię

W tej samej rozmowie Madonna opowiedziała o swoich metodach na relaks oraz odnajdowanie nowych inspiracji twórczych. 67-letnia artystka bez zawahania wymieniła naturę, dzieci i konie jako źródło natchnienia. Przyznała też, że celowo odcinka się w regularnych odstępach od branży muzycznej, by "napełnić wyobraźnię" nowymi pomysłami. Bardzo ceni też taniec.

"Taniec nie jest czymś głupim i bezmyślnym, ale też pozwala ludziom na dołączenie do społeczności i związanie się ze sobą nawzajem. Parkiet to wręcz rytualna przestrzeń, na której jest się wolnym we własnym ciele i umyśle, pozbywa się lęku i mam nadzieję, że też wynosi się wyższy poziom świadomości" - wyjaśniła.

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