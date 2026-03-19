Michał Wiśniewski rozwodzi się po raz piąty. Byłe żony piosenkarza ujawniły wstrząsające powody rozstań

Rozwód Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej. Muzyk znów jest wolny

Romans i rozstania na świeczniku to norma, a dojrzałe relacje należą do wyjątków. Informacje o upadku związków powszechnie znanych par zawsze przyciągają potężną uwagę opinii publicznej, do czego często przyczyniają się sami celebryci, publikując wymowne oświadczenia w sieci.

Do sądowej batalii przygotowuje się 53-letni Michał Wiśniewski. Lider zespołu Ich Troje zakończy swoje małżeństwo już po raz piąty. Pogłoski o poważnym kryzysie w jego relacji z 40-letnią Polą Wiśniewską krążyły w przestrzeni publicznej od dłuższego czasu. Para regularnie publikowała w sieci wpisy sugerujące problemy, aż w ubiegłą środę artysta ostatecznie potwierdził krach swojego związku.

W wydanym komunikacie piosenkarz zaapelował o uszanowanie prywatności dwójki ich wspólnych dzieci. Warto przypomnieć, że oboje wychowują również po czworo pociech z poprzednich relacji. Artysta poprosił opinię publiczną o powstrzymanie się od pochopnych ocen. Wyraził jednocześnie głębokie przekonanie, że oboje z wkrótce byłą żoną przejdą przez ten trudny proces z najmniejszym możliwym uszczerbkiem na zdrowiu psychicznym.

Piąta wybranka serca wokalisty początkowo unikała bezpośrednich wypowiedzi dla prasy. Zdecydowała się jedynie na zamieszczenie w przestrzeni wirtualnej kilku enigmatycznych wiadomości, w których poruszyła temat lęku przed nieznanym oraz konieczności życiowych transformacji.

Dlatego nie rezygnujmy. Nie dostaniemy tego, czego chcemy, zostając tam, gdzie jesteśmy - dodała na końcu.

Pierwszą żoną piosenkarza była 54-letnia obecnie Magda Femme, którą poznał podczas imprezy w klubie z karaoke. Szybko po tym spotkaniu artysta zaoferował jej posadę wokalistki w nowo powstającym projekcie muzycznym. Sprawy zawodowe błyskawicznie splotły się z życiem prywatnym, a para wzięła ślub w 1996 roku. Z perspektywy czasu piosenkarka na łamach magazynu "Viva" ujawniła, że mąż kategorycznie zabronił jej informowania kogokolwiek o zawarciu związku małżeńskiego, obawiając się drastycznego spadku zainteresowania ze strony oddanych fanek zespołu.

Kiedy w 1996 roku braliśmy ślub, od razu mi oświadczył: Nie przyznajesz się, że jesteś moją żoną, bo te wszystkie piszczące fanki na koncertach będą rozczarowane, przestaną się we mnie zakochiwać i będziemy mniej popularni. To byłby błąd marketingowy. Podporządkowałam się temu, bo przecież Michał – tak świetny biznesmen – na pewno ma rację - mówiła w rozmowie z "Vivą".

Wokalista miał zdominować niemal każdy aspekt funkcjonowania swojej partnerki. Kiedy ich relacja weszła w fazę poważnego kryzysu, postawił jej brutalne ultimatum, zmuszając do wyboru między trwaniem u jego boku a natychmiastowym wyrzuceniem z formacji muzycznej.

Miałam więc nadal cierpieć po cichu. Po sześciu latach ciężkiej pracy – mojej i rodziców. Na początku przecież nic nie mieliśmy. Moi rodzice sprzedali akcje, mieszkanie, wszystkie pieniądze jakie mieli, włożyli w nasz zespół. I ja nagle mam zostać wyrzucona. Chyba, że zostanę z nim i nie będę się buntować – wspominała Magda Femme.

Piosenkarka wielokrotnie podkreślała, że doświadczyła ze strony byłego partnera ogromnej przemocy psychicznej, a dodatkowym ciosem był jego jawny romans z kolejną przyszłą żoną. Lider grupy nie pozostał dłużny i w przestrzeni medialnej zarzucił jej niewierność oraz bliskie relacje z ówczesną menadżerką ich projektu. Co więcej, w jednym z wpisów na platformie Facebook zamieścił krzywdzące uwagi pod adresem dziecka wokalistki. Trudno się zatem dziwić, że ich obecne stosunki pozostają niezwykle chłodne. Wystarczy wspomnieć, że podczas ubiegłorocznych obchodów jubileuszu grupy, artystka znalazła się w gronie dwóch byłych partnerek, które nie pojawiły się na uroczystości.

Związek Michała Wiśniewskiego z Martą Wiśniewską. Rozstanie z Mandaryną przez zazdrość

Dokumenty rozwodowe kończące pierwsze małżeństwo gwiazdora uprawomocniły się w 2001 roku, a zaledwie kilkanaście miesięcy później artysta ponownie stanął na ślubnym kobiercu. Jego wybranką została 48-letnia dziś Marta Mandrykiewicz, z którą bliskie relacje miał nawiązać jeszcze podczas trwania związku z poprzednią żoną. Stworzyli zgrany zespół zarówno w zaciszu domowym, jak i na estradzie, gdzie on odpowiadał za śpiew, a ona za oprawę choreograficzną. Owocem ich miłości jest dwójka dorosłych już dzieci: dwudziestoletni Xavier Michał oraz dziewiętnastoletnia Fabienne.

Ich relacja błyskawicznie zdominowała nagłówki gazet, czyniąc z nich najbardziej rozpoznawalną parę rodzimego show-biznesu. Swoje życie prywatne zdecydowali się pokazać całej Polsce w programie telewizji TVN zatytułowanym „Jestem jaki jestem”. W blasku fleszy zorganizowali niesamowicie widowiskową ceremonię ślubną na mroźnej Antarktydzie. Eksperci szacowali, że koszty przygotowania tej nietypowej wyprawy mogły pochłonąć nawet dwa miliony złotych.

Nawet tak spektakularna uroczystość na krańcu świata nie uchroniła ich przed poważnymi problemami. Zaledwie trzydzieści sześć miesięcy później do mediów trafiła informacja o ostatecznym końcu ich związku. Prasa prześcigała się w domysłach dotyczących przyczyn tego stanu rzeczy. Jedna z popularniejszych plotek głosiła, że piosenkarz nie potrafił zaakceptować rosnącej sławy swojej partnerki i to on zainicjował formalności sądowe.

Kocham Mandarynę, ale nie widzę ratunku dla naszego małżeństwa. Chcę rozwodu, bo nie wierzę, że Marta się zmieni - mówił w rozmowie z "Faktem".

Tancerka w swoich publicznych wystąpieniach tłumaczyła, że z biegiem czasu całkowicie zatracili nić porozumienia i przestali funkcjonować jak równorzędni partnerzy. Po upływie kilku lat dorzuciła do tego informacje o potężnych zmaganiach wokalisty z nałogiem alkoholowym oraz zamiłowaniem do gier losowych.

W jego uzależnieniach się nie odnalazłam. Koniec końców się nie odnalazłam. Obroniłam siebie. To już był czas, gdy na tej ścieżce jeden znak był w prawo, a drugi w lewo – opowiadała w programie "Taniec życia".

Bezpośrednio po podpisaniu dokumentów rozwodowych atmosfera między nimi była niezwykle napięta. Potrzeba było wielu lat, aby rany się zabliźniły i doszło do pełnego porozumienia. Aktualnie dawni małżonkowie pozostają w bardzo przyjacielskich relacjach i regularnie wspierają się w nowych projektach.

Trzecia żona Michała Wiśniewskiego. Anna Świątczak publicznie żałowała małżeństwa

Sądowe zakończenie drugiego związku miało miejsce w 2006 roku, ale artysta nie zamierzał długo cieszyć się statusem singla. Już pod koniec lipca stanął na ślubnym kobiercu z 48-letnią obecnie Anną Świątczak, która wspólnie z nim występowała na scenie. Historia z dwiema ceremoniami powtórzyła się również i tym razem. Pierwsza z nich odbyła się w prywatnej rezydencji piosenkarza, a kolejna w słynnej kaplicy Little Church w Las Vegas podczas wyjazdu promującego album „7 grzechów głównych”.

Z tego związku wokalista doczekał się kolejnych dwóch córek: mającej dziś 19 lat Etiennette oraz 18-letniej Vivienne. Ich wspólne życie trwało zaledwie pięć lat. Oczywiście rozstanie nie przebiegło w spokojnej atmosferze, a dawni partnerzy chętnie atakowali się w przestrzeni publicznej. Muzyk zarzucił byłej partnerce niewierność, podczas gdy ona na antenie ogólnopolskiej stacji wyznała, że żałuje absolutnie każdego dnia spędzonego w tym związku.

Z biegiem czasu negatywne emocje opadły, a dziś oboje mogą pochwalić się wyjątkowo udanymi relacjami, dokładnie tak samo jak w przypadku drugiego małżeństwa muzyka. Na łamach prasy wielokrotnie przypominano bogatą galerię partnerek gwiazdora, dokładnie dokumentując wizualną stronę wszystkich jego dotychczasowych ceremonii ślubnych.

Dominika Tajner i Michał Wiśniewski. Czwarta żona nie spodziewała się pozwu

Przedostatnia, czwarta z kolei próba ułożenia sobie życia przez lidera popularnego zespołu wydawała się zdecydowanie najbardziej harmonijna. W 2012 roku, unikając błysku fleszy, zawarł związek małżeński z 47-letnią dziś Dominiką Tajner, której ojcem jest 71-letni Apoloniusz Tajner. Kobieta nie była związana ze sceną artystyczną, co nie przeszkadzało jej w aktywnym zarządzaniu karierą muzycznej formacji męża.

Razem stworzyli potężną rodzinę wielonarodową – ona sprawowała opiekę nad swoim synem, a muzyk wychowywał już czwórkę potomków z poprzednich relacji. Przez siedem lat trwania związku kobieta stanowiła dla piosenkarza potężne oparcie w najtrudniejszych momentach. Aktywnie wspierała go w walce z nałogiem alkoholowym oraz pomagała w rozwiązaniu gigantycznych problemów finansowych. Wydawało się, że stworzyli duet idealny.

Wiosną 2019 roku do sądu wpłynęły jednak dokumenty rozwodowe zainicjowane przez piosenkarza. Decyzja ta całkowicie zszokowała jego ówczesną partnerkę, która traktowała to jedynie jako chwilowe załamanie możliwe do pokonania. Sprawa została sfinalizowana w niezwykle szybkim tempie. Kobieta wielokrotnie dementowała plotki o rzekomych zdradach. W wywiadzie dla serwisu Jastrząb Post przyznała, że głównym powodem zgrzytów była całkowicie odmienna wizja powiększania rodziny.

Ja jak byłam w małżeństwie z Michałem, on miał czwórkę swoich dzieci, ja miałam swoje dziecko, czyli była ich piątka. To jest naprawdę duża odpowiedzialność. Dzieci trzeba wychować, trzeba wykształcić, trzeba poświęcić czas, trzeba im tę miłość dać, żeby też później były szczęśliwe. U nas też trochę ten rozpad małżeństwa może z tego wynikał, że Michał chciał mieć dziecko, a ja uważałam, że mamy ich dużo - podsumowała.

Nawet w trakcie trwania procedury rozwodowej wokalista i jego żona potrafili utrzymać doskonały kontakt, żartując, że ich stosunki po rozstaniu są o wiele lepsze niż za czasów wspólnego życia. Przedstawicielka znanego rodu regularnie zabierała też głos w mediach, komentując kolejne życiowe perturbacje byłego męża po ostatecznym rozstaniu.

