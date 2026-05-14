Daria Syta i Igor Grobelny szykują się do ślubu. Tancerka skradła show na modowej imprezie

Daria Syta przyćmiła znane gwiazdy na pokazie Macieja Zienia

Siatkarz Igor Grobelny zyskał ogromne zainteresowanie portali plotkarskich za sprawą swojej popularnej narzeczonej. Daria Syta regularnie występuje na parkiecie hitowego formatu „Taniec z Gwiazdami”, gdzie zdobywa serca telewidzów. W minionej odsłonie tanecznego show partnerowała znanemu influencerowi Kacprowi Porębskiemu, posługującemu się pseudonimem „Jasper”. Wcześniej piękna choreografka budowała swoją rozpoznawalność u boku aktora Macieja Musiała. Medialny szum wokół tancerki to również zasługa jej romantycznej relacji z reprezentantem Polski w siatkówce. Związek tej dwójki wkrótce wejdzie na kolejny etap, ponieważ zaproszenia ślubne rzekomo trafiły już do gości. Zanim jednak zakochani staną na ślubnym kobiercu, postanowili błysnąć na branżowym wydarzeniu. Daria Syta zaprezentowała się w odważnej mini na prezentacji nowej kolekcji Macieja Zienia, kradnąc uwagę fotoreporterów takim sławom jak Justyna Steczkowska czy Edyta Herbuś.

Narzeczona Igora Grobelnego eksponuje ciało

Fani telewizyjnego formatu często mówią, że przyszła żona znakomitego siatkarza dysponuje najlepszą figurą i najzgrabniejszymi nogami w rodzimym show-biznesie. W trakcie nagrań do programu „Taniec z Gwiazdami” telewidzowie mieli wielokrotnie okazję podziwiać wyeksponowaną sylwetkę utalentowanej choreografki. W kuluarach Daria Syta bywa regularnie zestawiana z inną gwiazdą polsatowskiego show, Hanną Żudziewicz, która również słynie z nienagannej urody i odważnych, scenicznych kreacji. Obecnie jednak zawodowe obowiązki schodzą na dalszy plan, gdyż partnerka sportowca ponoć skupić się musi na organizacji wielkiego wesela. Kulisy swoich zaręczyn para zdradziła podczas wizyty w programie „Halo, tu Polsat”.

Mieliśmy megamiły wieczór. Po prostu coś poczułem, że to jest ten moment. Poszedłem po pierścionek, który schowałem dużo wcześniej

– wyjawił Igor Grobelny na antenie Polsatu.

Bardzo doceniam ten moment. Igor oświadczył mi się, gdy byłam w piżamie, bez makijażu, z rozczochraną fryzurą. (...) On mnie wziął taką po prostu naturalną, taką jaka jestem

– uzupełniła wzruszona Daria Syta, wspominając ten wyjątkowy dzień przed kamerami.