Dominika Tajner zachwyciła na premierze. Jej nowa sylwetka robi piorunujące wrażenie

Kim jest Dominika Tajner? Córka trenera i była żona Wiśniewskiego

Dominika Tajner to postać doskonale znana bywalcom stołecznych salonów. Choć jej nazwisko kojarzone jest pierwotnie z legendarnym trenerem skoczków narciarskich, Apoloniuszem Tajnerem, kobieta od lat pracuje na własną pozycję w show-biznesie. Największy rozgłos przyniósł jej głośny związek i małżeństwo z liderem Ich Troje, Michałem Wiśniewskim. Relacja tej pary była pożywką dla mediów plotkarskich, co pozwoliło samej zainteresowanej na stałe zagościć na ściankach i w formatach telewizyjnych.

Dominika Tajner w "Tańcu z Gwiazdami" i "Królowej przetrwania"

Rozpoznawalność celebrytki poszybowała w górę dzięki udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami". Widzowie z uwagą śledzili jej zmagania na parkiecie, gdzie mierzyła się z morderczymi treningami i presją występów na żywo. Obecnie gwiazda wraca do telewizji w nowym formacie. Jako uczestniczka reality show "Królowa przetrwania" ponownie znalazła się w centrum zainteresowania, przyciągając wzrok fanów i fotoreporterów.

Metamorfoza Dominiki Tajner. Tak wyglądała na premierze show

Podczas eventu promującego najnowszy sezon programu, Tajner postawiła na kreację, która skutecznie wyróżniała ją na tle zielonej ścianki. Wybrała jasny komplet w odcieniu ecru, urozmaicony połyskującymi detalami. Górę stylizacji stanowiła krótka bluzka z odważnym dekoltem w serek, co idealnie komponowało się z resztą ubioru.

Dół zestawu to szerokie spodnie z wysokim stanem, uszyte z identycznego materiału co góra. Swobodne nogawki i subtelne prześwity nadały całości nowoczesnego, a zarazem kobiecego charakteru. Talię podkreślono delikatnym paskiem, a stylizację dopełniła oszczędna biżuteria. Gwiazda zdecydowała się na elegancki makijaż z akcentem na oczy i rozświetloną skórę, pozostawiając usta w naturalnym odcieniu. Włosy zostały upięte w luźny, niesforny kok, z którego swobodnie wypuszczono pojedyncze pasma.

To jednak nie dobór garderoby był głównym tematem kuluarowych rozmów, lecz fizyczna przemiana celebrytki. Dominika Tajner od dłuższego czasu pracuje nad swoją formą, a efekty są powalające. W ciągu ostatnich lat zrzuciła około 30 kilogramów, co diametralnie zmieniło jej wizerunek. Znacznie smuklejsza twarz i wyeksponowane kości policzkowe sprawiają, że wielu obserwatorów musi się dobrze przyjrzeć, by rozpoznać w niej dawną żonę Wiśniewskiego.

