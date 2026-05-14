32-letnia Victoria Swarovski na półfinałach Eurowizji 2026. Kiedy wyglądała lepiej?

32-letnia Victoria Swarovski w Austrii jest prawdziwą gwiazdą

Gdy tylko ogłoszono, że Victoria Swarovski poprowadzi Eurowizję 2026, jej fani byli wniebowzięci. Piękna blondynka z Austrii jest jedną z największych gwiazd tegorocznego konkursu. Wszystko wskazuje na to, że podczas wielkiego finału, który odbędzie się 16 maja, wszystkie oczy będą skierowane nie tylko na wokalistów, ale i na nią.

Victoria Swarovski pochodzi z jednej z najbogatszych rodzin w Europie. Jest dziedziczką słynnego imperium jubilerskiego Swarovski, ale od lat podkreśla, że na sukces pracowała sama. Karierę zaczynała jako nastolatka - już w wieku 16 lat podpisała kontrakt z Sony Music i próbowała sił jako piosenkarka. Później podbiła telewizję i została gwiazdą niemieckiej wersji "Tańca z Gwiazdami", czyli "Let’s Dance". Najpierw wygrała program jako uczestniczka, a później sama została prowadzącą show.

Zobacz także: Zaskakujące rozpoczęcie półfinału Eurowizji 2026. Prowadzący zaliczyli mega wpadkę?!

Piękna blondynka na Eurowizji 2026

Teraz przed nią największe wyzwanie w karierze. Victoria Swarovski została wybrana do tego, by poprowadzić wszystkie koncerty Eurowizji 2026 w Wiedniu u boku aktora Michaela Ostrowskiego - dwa półfinałowe i najważniejszy finałowy. Organizatorzy nie mieli wątpliwości, że gwiazda idealnie odnajdzie się na scenie oglądanej przez ponad 160 milionów widzów na całym świecie.

Od momentu ogłoszenia tej informacji media rozpisują się nie tylko o doświadczeniu, ale też o wyglądzie celebrytki. Victoria słynie z perfekcyjnych stylizacji, luksusowych kreacji i zamiłowania do błyskotek. Fani Eurowizji już żartują, że jej suknie będą błyszczeć mocniej niż sceniczne reflektory. W sieci nie brakuje komentarzy, że to jedna z najpiękniejszych prowadzących konkursu od lat.

Sama Victoria przyznaje, że udział w Eurowizji to spełnienie marzeń. W wywiadach podkreśla, że jest dumna z reprezentowania Austrii podczas jubileuszowej, 70. edycji konkursu.

Zobacz także: Prowadzący Eurowizji 2026 ma polsko brzmiące nazwisko. Kim jest Michael Ostrowski?

Dwa koncerty, kilka stylizacji

Swarovski pochodzi z rodziny z jubilerskimi tradycjami i na półfinałach było to widać. Wszystkie kreacje, jakie zaprezentowała na scenie i poza nią podczas promowania konkursu błyszczały. W pierwszym półfinale pokazała się w wyrazistej czerwieni, w drugim postawiła na naturalny odcień beżu i czerń. Kiedy wyglądała lepiej? Sami oceńcie! TUTAJ znajdziecie ZDJĘCIA.

Zobacz także: Victoria Swarovski poprowadzi Eurowizję 2026. Jej rodzina to potentaci w branży biżuteryjnej

Zobacz więcej zdjęć. Tamara Živković to czarnogórska Justyna Steczkowska? Tylko spójrzcie na jej zdjęcia!

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

62