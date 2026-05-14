Cypr na Eurowizji 2026 gorszy niż Mandaryna w Sopocie? Wokalna katastrofa w Wiedniu

Tragedia wokalna na Eurowizji 2026

Cypr miał być jednym z faworytów Eurowizji 2026. Piosenka "Jalla" znakomicie radziła sobie w głosowaniach fanowskich, a dodatkowo zbierała dobre wyświetlenia na platformach streamingowych. Cypryjscy widzowie liczyli na sukces po latach posuchy. Muszą jednak obniżyć swoje oczekiwania, ponieważ to, co wydarzyło się w Wiedniu nie było dobre. Piosenkarka Antigoni nie trafiała w dźwięki niemal przez całe 3 minuty. Co więcej, nawet wypadła z rytmu! Okazuje się, że taneczna i słoneczna piosenka to za mało na sukces i warto było wybrać lepszą wokalistkę.

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Antigoni - kim jest reprezentantka Cypru na Eurowizji 2026?

Antigoni Buxton to brytyjsko-cypryjska piosenkarka i autorka tekstów z północnego Londynu. Jest córką grecko-cypryjskiej prezenterki telewizyjnej i szefowej kuchni, Tonii Buxton, i dorastała w otoczeniu zarówno brytyjskiej, jak i cypryjskiej kultury. Studiowała w londyńskiej BRIT School, znanej z tego, że jej absolwentkami są m.in. Adele i Amy Winehouse. W wieku dwudziestu kilku lat podpisała kontrakt z wytwórnią Island Records. Była supportem na trasie koncertowej Eleni Foureiry, która w 2018 roku wywalczyła 2. miejsce dla Cypru. Antigoni bardziej niż piosenkarka jest jednak znana jako gwiazda reality show. W 2022 roku wystąpiła w ósmej edycji brytyjskiego "Love Island".

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie oglądać finał?

Wielki finał Eurowizji 2026 odbędzie się w sobotę 11 maja 2026. Start wydarzenia o godzinie 21:00. Transmisja w Polsce na antenie stacji TVP1, a także dla widzów TVP Polonia. Dostępny będzie też stream międzynarodowy na kanale Eurovision Song Contest na YouTube. Wystąpi m.in. reprezentantka Polski - Alicja Szemplińska.