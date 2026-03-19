Dominika Tajner zareagowała na kolejny rozwód Michała Wiśniewskiego! Zwróciła się do byłego męża

Dominika Tajner komentuje piąty rozwód Wiśniewskiego

Michał Wiśniewski bierze kolejny rozwód. Już piąty w swoim życiu. Tym razem kończy związek małżeński z Polą Wiśniewską, z którą był od 2020 roku. Ich małżeństwo trwało 6 lat, czyli całkiem sporo jak na Michała. Niestety ostatecznie się nie udało. Sam wokalista Ich Troje przyznał, że nie dał rady tego uratować. "Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam" - poinformował w komunikacie na Instagramie. Nie ma co ukrywać, że informacja szybko trafiła na nagłówki w polskich mediach rozrywkowych. Na rozwód zareagowała też Dominika Tajner, która była czwartą żoną Michała Wiśniewskiego, ostatnią przed ślubem z Polą. Co sądzi o tej informacji? Postanowiła wesprzeć obie strony!

ZOBACZ TAKŻE: Michał Wiśniewski rozwodzi się po raz piąty. Dlaczego wciąż bierze śluby?

XAVIER WIŚNIEWSKI: POPULARNE NAZWISKO MI NIE CIĄŻY

Dominika Tajner wspiera byłego męża

Dominika Tajner postanowiła wypowiedzieć się na temat rozwodu Michała i Poli Wiśniewskich. Ci, którzy oczekiwali szpilek w stronę byłego męża, będą jednak zawiedzeni. W wypowiedzi dla Pudelka Dominika powiedziała, że wspiera zarówno Michała, jak i Polę w tych trudnych chwilach. Zwróciła się do nich, życząc im dużo siły.

Z Michałem jestem w kontakcie od zawsze. Bardzo wspieram Michała, tak samo jak on wspierał mnie przy moim rozstaniu. Życzę zarówno Michałowi, jak i Poli dużo siły, bo rozstania zawsze są trudne i tego, żeby byli oboje szczęśliwi na nowej drodze, którą wybrali - mówiła Dominika Tajner dla Pudelka.

Małżeństwo Michała Wiśniewskiego z Dominiką Tajner

Ślub Michał Wiśniewski i Dominika Tajner odbył się 30 czerwca 2012 roku na Mazurach, na pomoście nad jeziorem Brzozolasek, w obecności około 400 gości. Ceremonia miała protestancki charakter i była szeroko relacjonowana w mediach. W marcu 2019 roku Michał złożył pozew rozwodowy, a rozwód orzeczono we wrześniu 2019 roku za porozumieniem stron.