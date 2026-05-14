Iga Świątek zachwyca formą w Rzymie. Poza placem gry pokazuje zupełnie inną twarz

Iga Świątek wraca na szczyt po zmianie trenera

Początek sezonu nie ułożył się po myśli naszej zawodniczki. Słabszą dyspozycję potwierdziło zwłaszcza starcie w Miami, gdzie musiała uznać wyższość Magdy Linette. Reakcją na rozczarowujące wyniki była drastyczna decyzja o zakończeniu współpracy z belgijskim szkoleniowcem Wimem Fissette'em. Zastąpił go Francisco Roig, doskonale znany ze sztabu szkoleniowego Rafaela Nadala. Nowy trener szybko poukładał grę Polki, a dowodem na odzyskanie dawnego blasku jest pewny awans do półfinału rywalizacji w stolicy Włoch. Sympatycy tenisa doceniają jednak nie tylko sportowe wyczyny Raszynianki. Bez rakiety i meczowego napięcia prezentuje ona zupełnie odmienne oblicze, co doskonale obrazują publikowane w sieci fotografie.

Iga Świątek przyciąga wzrok na czerwonym dywanie

Kibice przyzwyczajeni do sportowego wizerunku mogą poczuć spore zdumienie, gdy przyjrzą się jej kreacjom z oficjalnych wyjść. Osoby uważnie śledzące karierę Raszynianki wiedzą jednak, że potrafi ona błyszczeć w blasku fleszy. Świetnym przykładem była przedturniejowa gala w Dosze oraz elegancka kolacja w Shenzhen, gdzie gwiazda zaprezentowała się w odważnej, czarnej sukni z delikatnymi prześwitami. Z kolei podczas ceremonii otwierającej WTA Finals zaprezentowała znacznie luźniejszą stylizację, która idealnie podkreślała jej sylwetkę. Warto zaznaczyć, że w doborze garderoby Iga Świątek zawsze stawia na klasyczną elegancję i wyczucie smaku, co widać również na kadrach z jej prywatnych wyjazdów urlopowych.

