Michał Wiśniewski potwierdził kolejny rozwód. Historia jego małżeństw jest długa! [GALERIA]

18 marca opinią publiczną wstrząsnęła wiadomość o zakończeniu relacji Michała Wiśniewskiego z jego piątą małżonką. Słynny piosenkarz i założyciel grupy Ich Troje otwarcie odniósł się do krążących w mediach doniesień, przyznając, że nie zdołał uratować swojego ostatniego związku przed ostatecznym rozpadem. Historia pokazuje, że poprzednie relacje tego kontrowersyjnego artysty również kończyły się na sali sądowej. Warto przybliżyć sylwetki wszystkich partnerek, z którymi stawał na ślubnym kobiercu.

Pierwsza żona Michała Wiśniewskiego. Związek z Magdą Femme trzymano w tajemnicy

Gwiazdor stawał na ślubnym kobiercu łącznie pięciokrotnie. Choć większość osób kojarzy go z medialnych relacji z początku lat dwutysięcznych, to po raz pierwszy zawarł związek małżeński znacznie wcześniej, bo już w 1996 roku. Jego ówczesną wybranką została Magda Femme, która występowała w zespole Ich Troje jako główna wokalistka. Z uwagi na rosnącą sławę formacji zakochani starannie ukrywali swoją relację przed opinią publiczną, a całe małżeństwo przetrwało ostatecznie zaledwie pięć lat.

Mandaryna stała się wielką gwiazdą. Co to był za ślub!

Rok po pierwszym rozwodzie muzyk związał się z Martą, która jako Mandaryna zyskała status wielkiej gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Ich codzienne funkcjonowanie i otaczający ich przepych mogli śledzić widzowie programu "Jestem jaki jestem", co przyciągało przed telewizory milionową publiczność. Na początku 2003 roku para wzięła huczny ślub kościelny w szwedzkiej miejscowości Kiruna, a wyjątkową ceremonię retransmitowała stacja TVN oraz szeroko opisywała ówczesna prasa. W tych samych polarnych klimatach ochrzczono również ich pierwszego syna Xaviera. Choć zakochani powitali później na świecie córkę Fabienne, ich relacja zakończyła się najszybszym z dotychczasowych rozwodów w 2006 roku.

Kolejne partnerki lidera Ich Troje. Anna Świątczak, Dominika Tajner i Pola Wiśniewska

Miejsce Mandaryny u boku muzyka zajęła kolejna piosenkarka występująca w jego zespole, Anna Świątczak, z którą doczekał się dwóch córek o imionach Etiennette oraz Vivienne. Ta relacja zakończyła się rozstaniem w 2011 roku, dokładnie cztery lata po zawarciu małżeństwa. Następnie serce piosenkarza skradła Dominika Tajner, której ojcem jest słynny działacz sportowy i wieloletni szef Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner. Oboje opiekowali się potomkiem kobiety z wcześniejszej relacji, a ich bolesny koniec nastąpił w 2019 roku. Zaledwie rok później gwiazdor poślubił swoją piątą wybrankę o imieniu Pola, z którą ma dwóch synów, Falco oraz Noëla. Związek ten potrwał nieco ponad sześć lat, a sama zainteresowana opublikowała niedawno wymowny wpis o odzyskaniu wewnętrznego spokoju.

Dzieci i żony Michała Wiśniewskiego. Pełne podsumowanie życia rodzinnego

Aby usystematyzować te wszystkie informacje, zebraliśmy najważniejsze daty dotyczące sfery uczuciowej założyciela grupy Ich Troje.

Magda Femme dzieliła życie z muzykiem w latach 1996-2001 i para nie zdecydowała się na wspólne potomstwo.

Marta Wiśniewska, znana szerzej jako Mandaryna, była jego żoną od 2002 do 2006 roku, rodząc syna Xaviera w 2002 roku oraz córkę Fabienne rok później.

Anna Świątczak tworzyła z nim małżeństwo między 2007 a 2011 rokiem, wychowując córki Etiennette urodzoną w 2006 roku i Vivienne z 2008 roku.

Z Dominiką Tajner artysta spędził czas od 2012 do 2019 roku bez wspólnych dzieci.

Pola Wiśniewska towarzyszyła mu w latach 2020-2026 i wydała na świat synów Falco w 2021 roku oraz Noëla w 2023 roku.

