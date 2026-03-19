Pola Wiśniewska przerywa milczenie w sprawie rozwodu. Szokujący sposób, w jaki dzieci poznały prawdę

Michał Wiśniewski potwierdza koniec małżeństwa z Polą

Kryzys w relacji słynnej pary był tematem medialnych spekulacji już od wielu miesięcy. Czujni fani wielokrotnie zwracali uwagę na niepokojące znaki, a lider zespołu Ich Troje podczas jednego z występów sam dał do zrozumienia, że jego małżeństwo przechodzi bardzo trudne chwile. Internauci doszukiwali się również aluzji do problemów w zagadkowych wpisach publikowanych przez partnerkę muzyka. Ostatecznie 18 marca 2026 roku wokalista postanowił uciąć wszelkie plotki. Gwiazdor udostępnił w sieci materiał wideo, w którym wprost wyznał, że nie zdołał uratować swojego związku. Zaapelował jednocześnie do fanów o powstrzymanie się od ocen i zaznaczył, że jego głównym priorytetem pozostaje teraz ochrona najmłodszych członków rodziny.

25

Żona lidera Ich Troje wydaje oświadczenie i ujawnia bolesne kulisy

Piąta żona piosenkarza przez długi czas unikała publicznego zabierania głosu w tej drażliwej kwestii. Jej aktywność w mediach społecznościowych ograniczała się do krótkich i niejasnych komunikatów, które obserwatorzy odczytywali jako dowód na poważne zawirowania w życiu prywatnym.

Przełom nastąpił zaledwie dobę po tym, jak wokalista zamieścił w internecie swoje wyznanie. Kobieta opublikowała w sieci relację, w której oficjalnie przyznała, że jej małżeństwo z gwiazdorem przechodzi do historii. Stanowczo odmówiła jednak publicznego prania brudów i wdawania się w szczegóły konfliktu. Swoją postawę uargumentowała dobrem pociech. Pola Wiśniewska podkreśliła, że cała ta sytuacja jest niezwykle obciążająca dla bliskich, dlatego jej głównym celem jest obecnie zapewnienie najmłodszym spokoju i poczucia bezpieczeństwa.

Największe emocje w opublikowanym komunikacie wywołał jeden konkretny fragment. Kobieta zdradziła, że część pociech dowiedziała się o rozstaniu rodziców bezpośrednio z materiału wideo udostępnionego przez artystę w internecie. Taki rozwój wydarzeń bez wątpienia budzi ogromne poruszenie i szokuje opinię publiczną.

Oświadczenie mojego męża jest jego perspektywą. To, co mogę potwierdzić, to fakt, że się rozstajemy. Nie chcę i nie będę wchodzić w szczegóły, ze względu zarówno na młodsze, jak i starsze dzieci, które o tej sytuacji dowiedziały się z opublikowanego wideo. To dla nas naprawdę trudne. Na ten moment najważniejsze jest dla mnie dobro dzieci i zachowanie spokoju w tym czasie, dlatego to jedyne oświadczenie w tej sprawie - czytamy w poruszającym wpisie.