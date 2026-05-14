Wpadka na samym początku półfinału Eurowizji 2026?! Ten występ "nie poszedł po myśli"

Wpadka prowadzących na Eurowizji 2026?

Eurowizja 2026 trafiła do Austrii po zeszłorocznym zwycięstwie JJ-a z piosenką "Wasted Love". To właśnie ten utwór rozpoczął drugi półfinał Eurowizji 2026 w Wiedniu, który odbył się 14 maja. Nie zaśpiewał go jednak oryginalny wykonawca, a... prowadzący! Na scenie zobaczyliśmy zeszłoroczną eurowizyjną scenografię do "Wasted Love", a na ikonicznej łodce pojawił się Michael Ostrowski. Chwilę później dołączyła do niego Victoria Swarowski. Powiedzmy, że ich wokal nie był idealny, a dodatkowo cały występ zaczął się sypać! Maszt łodzi zaczął upadać, wiatr był puszczony za mocno, fryzura prowadzącej uległa uszkodzeniu... Czy na Eurowizji faktycznie doszło do tak dużej wpadki?!

ZOBACZ TAKŻE: Victoria Swarovski - kim jest prowadząca Eurowizji 2026? Jej rodzina zdobyła fortunę dzięki słynnej biżuterii!

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Zaskakujący występ do "Wasted Love"

Osoby zaniepokojone tym, co wydarzyło się na eurowizyjnej scenie w Wiedniu uspokajamy! To nie była wpadka, a zaplanowana wcześniej parodia. Czy faktycznie zabawna? To już niech każdy oceni sam. Warto dodać, że w dzień drugiego półfinału odbyła się konferencja prasowa z JJ, który zdradził, że nie był świadomy, że austriacka telewizja ORF planuje sparodowiać jego zwycięski występ z 2025 roku. Jego zachowanie dawało do zrozumienia, że ten pomysł niezbyt przypadł mu do gustu.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie oglądać finał?

Wielki finał Eurowizji 2026 odbędzie się w sobotę 11 maja 2026. Start wydarzenia o godzinie 21:00. Transmisja w Polsce na antenie stacji TVP1, a także dla widzów TVP Polonia. Dostępny będzie też stream międzynarodowy na kanale Eurovision Song Contest na YouTube. Wystąpi m.in. reprezentantka Polski - Alicja Szemplińska.