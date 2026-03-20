Michał Wiśniewski rozstaje się z żoną. Pola Wiśniewska zdradza prawdę o wyprowadzce

Michał Wiśniewski ogłasza rozstanie. Lider Ich Troje kończy piąte małżeństwo

Michał Wiśniewski ma na swoim koncie aż osiem ceremonii ślubnych oraz pięć oficjalnych żon. Właśnie kończy się jego relacja z czterdziestojednoletnią Polą. Para stanęła na ślubnym kobiercu w kwietniu 2020 roku podczas bardzo kameralnej uroczystości zorganizowanej na terenie prywatnej posiadłości wokalisty.

Zaledwie dwa lata po ślubie zakochani zdecydowali się na uroczyste odnowienie złożonej wcześniej przysięgi. Owocem ich miłości jest dwóch synów o imionach Falco Amadeus oraz Noël Cloé. Wiadomo już na pewno, że Michał i Pola Wiśniewscy nie będą świętować szóstej rocznicy ślubu, a plotki o poważnym kryzysie w ich relacji krążyły w przestrzeni publicznej od dobrych kilku tygodni.

Początkowo małżonkowie publikowali jedynie dość tajemnicze wpisy w mediach społecznościowych. Ostatecznie to sam wokalista potwierdził krążące spekulacje. Zrobił to kilka dni temu za pośrednictwem specjalnego oświadczenia o zakończeniu związku. Zaapelował w nim o uszanowanie prywatności małoletnich i wstrzymanie się od przedwczesnych ocen do momentu zakończenia spraw urzędowych. Wyraził także nadzieję na polubowne załatwienie wszelkich sporów.

Pola Wiśniewska komentuje relacje z mężem. Czy szuka nowego mieszkania?

Początkowo Pola Wiśniewska unikała zabierania głosu w tej sprawie i milczała. Swoje stanowisko przedstawiła dopiero dobę po publikacji komunikatu przez męża, ostatecznie potwierdzając rozpad ich związku. Zwróciła uwagę na ogromny ciężar gatunkowy tej sytuacji dla całej rodziny i zapewniła o podejmowaniu wszelkich starań w celu ochrony spokoju najmłodszych. Dodała przy tym, że dzieci dowiedziały się o rozstaniu rodziców ze specjalnego nagrania wideo.

Obecnie dawni zakochani pozostają w związku małżeńskim wyłącznie w sensie formalnym. Zaskakującym faktem jest to, że nadal funkcjonują w jednym domu i żadna ze stron nie zdecydowała się na nagłą wyprowadzkę. Fotoreporterzy zauważyli ich niedawno podczas załatwiania codziennych spraw. Znany muzyk opuścił posesję, aby udać się na wizytę lekarską oraz zatankować swój samochód.

Jego wkrótce była żona spędziła ten czas na długim spacerze po zalesionym terenie, prowadząc ożywioną konwersację telefoniczną. Następnie również zajęła się swoimi obowiązkami na mieście. W kuluarach zaczęto plotkować o jej rzekomym spotkaniu z agentką nieruchomości w celu obejrzenia nowych lokali. Informacjom tym zaprzeczyła sama zainteresowana w rozmowie z dziennikarzami dziennika "Super Express".

"Nie wiem skąd ta informacja, że szukam mieszkania. Jak na razie tego nie robię. Byłam na spotkaniu z projektantką, która zaprosiła mnie do swojej pracowni - podkreśliła Wiśniewska."

Wszystko wskazuje na to, że mimo trwającego procesu rozstania oboje starają się utrzymać pokojowe relacje na co dzień. Lider zespołu Ich Troje ma bogatą historię postępowań rozwodowych, jednak zazwyczaj udaje mu się wypracować bardzo dobre stosunki ze swoimi byłymi partnerkami.

36

