Michał Wiśniewski przerywa milczenie w sprawie małżeństwa. Oficjalnie potwierdził krążące plotki

Michał Wiśniewski ogłasza rozstanie z żoną Polą

Od dłuższego czasu w mediach pojawiały się niepokojące informacje dotyczące rzekomego kryzysu w związku popularnego wokalisty. Fani nieustannie zastanawiali się, czy lider formacji Ich Troje boryka się jedynie z przejściowymi trudnościami, czy sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana. Ostatecznie Michał Wiśniewski postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i definitywnie uciąć wszelkie domysły. Piosenkarz opublikował w sieci materiał wideo, w którym jednoznacznie stwierdził, że jego małżeństwo przeszło do historii.

W opublikowanym wystąpieniu artysta podkreślił, że głównym powodem wydania oświadczenia była chęć powstrzymania fali nieprawdziwych informacji oraz plotek. Lider zespołu Ich Troje zaznaczył, że chciał osobiście przekazać opinii publicznej te trudne wieści, zanim wyręczą go w tym inni. Piosenkarz otwarcie wyznał, że mimo podjętych wysiłków nie zdołano uratować jego relacji z partnerką. Choć jego wypowiedź była niezwykle wyważona, widać było, że przeżywa obecnie bardzo ciężki czas.

Wokalista wystosował także gorący apel do internautów oraz mediów. Zaznaczył, że obecnie najważniejsze jest dla niego dobro jego pociech, dlatego prosi o powstrzymanie się od krzywdzących ocen i komentarzy. Wyjaśnił, że trwające sprawy prywatne wymagają przede wszystkim spokoju. Na koniec zdobył się na bardzo osobisty akcent, życząc swojej dotychczasowej partnerce wszystkiego, co najlepsze. Wyraził również głęboką nadzieję, że oboje przetrwają ten bolesny proces z jak najmniejszymi bliznami.

Oświadczenia są po to, aby uciąć spekulacje na przyszłość (...). Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz (...). Bardzo gorąco proszę, ze względu na dwójkę moich małoletnich dzieci, o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Z całego serca dziękuję i, co mogę powiedzieć, trzymam, za moją jeszcze żonę i siebie, kciuki, abyśmy wyszli z tego jak najmniej poranieni - powiedział na nagraniu Wiśniewski.