Claire Brosseau prosi o prawo do eutanazji. Rodzina i lekarze podzieleni

Sprawa Claire Brosseau w sądzie. Rodzina o decyzji aktorki

Sytuacja 49-letniej artystki z Kanady na nowo obudziła dyskusję na temat wspomaganego samobójstwa. W przeszłości Claire Brosseau regularnie gościła na planach filmowych u boku gwiazd z Hollywood, jednak jej obecna codzienność wygląda zgoła inaczej. Kobieta niemal nie opuszcza swojego mieszkania. W trakcie wysłuchania przed sądem wyjaśniła, że funkcjonowanie utrudnia jej choroba afektywna dwubiegunowa oraz zdiagnozowany zespół stresu pourazowego.

Bolesne słowa Claire Brosseau. Wnioskuje o eutanazję z powodu chorób

Podczas posiedzenia sądu kanadyjska aktorka szczerze opowiedziała o swoim psychicznym bólu i braku nadziei. Brosseau przyznała, że każdy dzień rozpoczyna z lękiem, że nie będzie w stanie przetrwać kolejnych godzin.

Zagraniczne portale informują, że kobieta od dłuższego czasu leczyła się u specjalistów, jednak terapia nie przynosiła oczekiwanych rezultatów. Z relacji mediów wynika także, że 49-latka mogła mieć za sobą próby odebrania sobie życia, walcząc z pogarszającym się stanem psychicznym.

Aktorka, choć nie cierpi na żadne dolegliwości fizyczne i ma oparcie w rodzinie, twierdzi, że dłużej nie udźwignie wewnętrznego cierpienia. W mocnym przemówieniu zaznaczyła, że chęć zakończenia życia nie jest wynikiem nagłego impulsu, a efektem długotrwałej walki z ciężkimi schorzeniami.

Krok, na jaki zdecydowała się gwiazda, wywołał skrajne emocje wśród jej najbliższych. Siostra Claire Brosseau otwarcie mówiła o początkowej złości i braku akceptacji dla decyzji aktorki. Z kolei matka 49-latki doświadcza ogromnego konfliktu wewnętrznego – nie chce stracić dziecka, ale jednocześnie z trudem patrzy na jego ciągły ból.

W tej kwestii nie ma również jednomyślności w środowisku medycznym. Część lekarzy jest zdania, że stan pacjentki może się jeszcze polepszyć, a pozbawianie jej nadziei to błąd. Inni eksperci uważają, że w takich sytuacjach kluczowe jest uszanowanie autonomii i woli osoby doświadczającej cierpienia.

Sądowa batalia sprowokowała szeroką debatę w internecie. Część komentujących stoi po stronie aktorki, wykazując się empatią dla jej sytuacji i prawa do wyboru. Przeciwnicy alarmują natomiast, że umożliwienie eutanazji osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne może stworzyć niebezpieczny precedens.

Potrzebujesz wsparcia? Jeżeli zmagasz się z kryzysem lub wiesz, że ktoś z twojego otoczenia potrzebuje pomocy, skorzystaj z darmowych linii zaufania:

800 70 2222 - infolinia Centrum Wsparcia dla dorosłych w kryzysie

800 12 12 12 - numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - Telefon Zaufania przeznaczony dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - linia wsparcia emocjonalnego dla osób dorosłych

112 - numer alarmowy w nagłych sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia