Tak wygląda występ Polski na Eurowizji. Alicja pokazała fragment swojego show! [WIDEO]

Polska reprezentantka, Alicja Szemplińska, ma za sobą intensywne dni prób w Wiener Stadthalle, gdzie dopracowywała każdy szczegół swojego występu. Już 12 maja artystka zawalczy o awans do Wielkiego Finału jubileuszowej edycji Eurowizji, na którą miała pojechać już w 2020 roku, jednak konkurs odwołano z powodu pandemii. 7 maja organizatorzy pokazali 30-sekundowy fragment polskiego występu!
Eurowizja 2026: tak wygląda występ Polski [WIDEO]
Reżyserem polskiej prezentacji scenicznej jest Kamil Staszczyszyn, związany z Eurowizją również w poprzednich latach twórca, który odpowiadał już za występ Marianny Kłos na ubiegłorocznej Eurowizji Junior. Wspomaga go jako realizator Jacek Dybowski, związany z telewizją od lat 90. ekspert, który współtworzył polskie występy również w ostatnich dwóch edycjach konkursu. Alicja Szemplińska wykona "Pray" u boku czterech tancerzy, a długo zapowiadanym, monumentalnym rekwizytem jest ponad dwumetrowa rampa. 7 maja poznaliśmy 30-sekundowy fragment polskiego występu w Wiedniu. Znajdziecie go w naszej galerii poniżej.
Alicja Szemplińska walczy o finał
Polska zaprezentuje się jako czternasta w pierwszym półfinale Eurowizji 2026, który odbędzie się we wtorek, 12 maja, o 21:00. Alicja Szemplińska musi pokonać co najmniej pięciu rywali w głosowaniu jurorów i telewidzów, aby awansować do finału 16 maja. Tegoroczny, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji organizuje Austria po ubiegłorocznej wygranej JJ-a z utworem "Wasted Love".
Uczestnikami koncertu są:
- 01 Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
- 02 Szwecja: Felicia - "My System"
- 03 Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
- 04 Grecja: Akylas - "Ferto"
- 05 Portugalia: Bandidos do Cante - "Rosa"
- 06 Gruzja: Bzikebi - "On Replay"
- 07 Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
- 08 Czarnogóra: Tamara Živković - "Nova zora"
- 09 Estonia: Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True"
- 10 Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
- 11 Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
- 12 Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
- 13 San Marino: Senhit - "Superstar"
- 14 Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
- 15 Serbia: Lavina - "Kraj mene"