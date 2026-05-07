Tak wygląda występ Polski na Eurowizji. Alicja pokazała fragment swojego show! [WIDEO]

Polska reprezentantka, Alicja Szemplińska, ma za sobą intensywne dni prób w Wiener Stadthalle, gdzie dopracowywała każdy szczegół swojego występu. Już 12 maja artystka zawalczy o awans do Wielkiego Finału jubileuszowej edycji Eurowizji, na którą miała pojechać już w 2020 roku, jednak konkurs odwołano z powodu pandemii. 7 maja organizatorzy pokazali 30-sekundowy fragment polskiego występu!

Eurowizja 2026: tak wygląda występ Polski [WIDEO]

Reżyserem polskiej prezentacji scenicznej jest Kamil Staszczyszyn, związany z Eurowizją również w poprzednich latach twórca, który odpowiadał już za występ Marianny Kłos na ubiegłorocznej Eurowizji Junior. Wspomaga go jako realizator Jacek Dybowski, związany z telewizją od lat 90. ekspert, który współtworzył polskie występy również w ostatnich dwóch edycjach konkursu. Alicja Szemplińska wykona "Pray" u boku czterech tancerzy, a długo zapowiadanym, monumentalnym rekwizytem jest ponad dwumetrowa rampa. 7 maja poznaliśmy 30-sekundowy fragment polskiego występu w Wiedniu. Znajdziecie go w naszej galerii poniżej.

22

Alicja Szemplińska walczy o finał

Polska zaprezentuje się jako czternasta w pierwszym półfinale Eurowizji 2026, który odbędzie się we wtorek, 12 maja, o 21:00. Alicja Szemplińska musi pokonać co najmniej pięciu rywali w głosowaniu jurorów i telewidzów, aby awansować do finału 16 maja. Tegoroczny, 70. Konkurs Piosenki Eurowizji organizuje Austria po ubiegłorocznej wygranej JJ-a z utworem "Wasted Love".

Uczestnikami koncertu są:

01 Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"

02 Szwecja: Felicia - "My System"

03 Chorwacja: Lelek - "Andromeda"

04 Grecja: Akylas - "Ferto"

05 Portugalia: Bandidos do Cante - "Rosa"

06 Gruzja: Bzikebi - "On Replay"

07 Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"

08 Czarnogóra: Tamara Živković - "Nova zora"

09 Estonia: Vanilla Ninja - "Too Epic to Be True"

10 Izrael: Noam Bettan - "Michelle"

11 Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"

12 Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"

13 San Marino: Senhit - "Superstar"

14 Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"

15 Serbia: Lavina - "Kraj mene"