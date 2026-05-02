Doda zaśpiewała hymn Polski. Na scenie wykonała wzruszający gest dla Litewki. Zobacz wideo

Kraków w sobotę, 2 maja, stał się areną uroczystych obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Na tamtejszych Błoniach zaprezentowano imponującą mapę naszego kraju, do której stworzenia użyto tysięcy narodowych sztandarów. Najważniejszym momentem wydarzenia było pojawienie się na scenie Dody. Piosenkarka zaprezentowała publiczności swój najnowszy utwór zatytułowany "Pamiętnik", a także dumnie odśpiewała polski hymn Polski.

Do sieci trafiło już nagranie, na którym Doda śpiewa hymn.

Doda zaśpiewała hymn Polski na Błoniach

Doda z ogromnym entuzjazmem podeszła do tego wokalnego wyzwania. Zaznaczała wielokrotnie swoją głęboką miłość do ojczyzny, dlatego propozycja publicznego wykonania hymnu stanowiła dla niej gigantyczne wyróżnienie. Szczególną dumę z tego faktu odczuwał ojciec piosenkarki, Paweł Rabczewski. Ten utytułowany polski sportowiec wielokrotnie słuchał patriotycznych pieśni podczas międzynarodowych zawodów, a w przeszłości pełnił również funkcję lokalnego radnego w Ciechanowie.

Punktualnie o godzinie 14:00 wokalistka pojawiła się przed krakowską publicznością w niezwykle eleganckim i stonowanym wydaniu. Założyła długą, śnieżnobiałą suknię, która zasłaniała jej sylwetkę aż do samej ziemi. Dopełnieniem tej zjawiskowej stylizacji była majestatyczna, dwukolorowa peleryna. Połączenie bieli i czerwieni sprawiło, że gwiazda przypominała powiewającą na wietrze flagę narodową, a sam "Mazurek Dąbrowskiego" wybrzmiał w jej interpretacji niezwykle rytmicznie.

Hołd dla zmarłego posła. Doda upamiętniła Łukasza Litewkę

Podczas krakowskiego koncertu Doda zdobyła się na niezwykle osobisty gest, przypominając o tragicznie zmarłym polityku. Do swojej jasnej kreacji przypięła symboliczną czarną wstążkę, wyrażając w ten sposób głęboką żałobę po Łukaszu Litewce. Przed występem artystka znacząco i wymownie uniosła wzrok ku niebu. Wokalistka i poseł darzyli się ogromną sympatią oraz przyjaźnią. Ich relacja zacieśniła się w ostatnim czasie, gdy wspólnymi siłami angażowali się w walkę o poprawę losu bezdomnych psów przebywających w schroniskach.

Internauci błyskawicznie zareagowali na patriotyczny występ gwiazdy, zalewając sieć pozytywnymi opiniami. Fani nie kryli ogromnego zachwytu po wysłuchaniu jej interpretacji.

„Mam ciary”

- piszą internauci. Kolejni dodają z ogromnym uznaniem:

„No, nareszcie ktoś prawidłowo zaśpiewał nasz hymn”

Wśród setek komentarzy na Instagramie można odnaleźć także takie głosy podsumowujące występ Dody:

„Mówcie, co chcecie, ale dla mnie to jest piękne”

Historia "Mazurka Dąbrowskiego". Zawiłe losy polskiego hymnu

Polski hymn narodowy ma swoje historyczne korzenie u schyłku XVIII wieku, a jego burzliwe dzieje nierozerwalnie łączą się z trudnymi dążeniami niepodległościowymi. Tekst tej wyjątkowej pieśni wyszedł spod pióra Józefa Wybickiego w 1797 roku na terytorium Włoch. Utwór powstał w gorącym okresie formowania się Legionów Polskich, które walczyły ramię w ramię z potężnymi wojskami Napoleona Bonaparte. Pierwotna nazwa kompozycji brzmiała „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, a jej bezpośrednim adresatem był dowodzący oddziałami generał Jan Henryk Dąbrowski. Po całkowitym wymazaniu Rzeczypospolitej z map Europy w wyniku rozbiorów, słowa napisane przez Wybickiego miały za zadanie krzepić serca walczących żołnierzy i dawać im niezachwianą wiarę w odrodzenie utraconego państwa. Słynne zdanie o tym, że Polska nie zginęła, dopóki żyją jej obywatele, na zawsze stało się najważniejszym symbolem narodowej niezłomności i ciągłej nadziei.

Charakterystyczna melodia utworu czerpie z tradycyjnego tańca ludowego, jakim jest mazurek, co gwarantuje jej niezwykle skoczne, żywe i dynamiczne brzmienie. Twórca warstwy muzycznej pozostaje dla historyków nieznany, a eksperci najczęściej opowiadają się za anonimowym, ludowym rodowodem tych dźwięków. W długiej epoce zaborów, przez cały XIX wiek, pieśń dodawała potężnej otuchy uczestnikom zrywów narodowowyzwoleńczych. Towarzyszyła Polakom zarówno podczas krwawego powstania listopadowego, jak i w trakcie tragicznego powstania styczniowego. Zaszczytny status oficjalnego hymnu państwowego kompozycja zyskała jednak dopiero w 1927 roku, czyli niemal dekadę po triumfalnym odzyskaniu przez Polskę suwerenności po I wojnie światowej.

Dzisiejszy „Mazurek Dąbrowskiego” to znacznie więcej niż tylko urzędowa pieśń. To potężny symbol nieustępliwości i wielopokoleniowej walki o upragnioną wolność. Jego głęboki przekaz przypomina dobitnie, że istnienie narodu opiera się wyłącznie na sile i świadomości jego obywateli, nawet w obliczu całkowitej utraty formalnej państwowości na arenie międzynarodowej.

