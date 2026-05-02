Loreen zrobiła to dwa razy. Tak zapisała się w historii Eurowizji

Triumf, który zmienił wszystko: "Euphoria" w Baku

W 2012 roku Konkurs Piosenki Eurowizji odbywał się w Baku, stolicy Azerbejdżanu. To właśnie tam Loreen zaprezentowała utwór "Euphoria", który na zawsze zmienił postrzeganie eurowizyjnych przebojów. Intrygująca, mroczna oprawa sceniczna, charakterystyczna choreografia i potężny wokal sprawiły, że Szwedka zdominowała rywalizację.

Ostateczny wynik do dziś robi wrażenie. Loreen zdobyła wówczas 372 punkty, deklasując konkurencję i przynosząc Szwecji piąte w historii zwycięstwo. Utwór stał się gigantycznym hitem komercyjnym w całej Europie, wyznaczając trend, z którym kolejni reprezentanci musieli się mierzyć przez wiele lat.

Wielki powrót w Liverpoolu i przełamanie historycznego rekordu

Kiedy Loreen ogłosiła swój powrót do szwedzkich preselekcji Melodifestivalen w 2023 roku, oczekiwania fanów były ogromne. Artystka nie zawiodła – jej nowa piosenka "Tattoo" z miejsca stała się faworytem bukmacherów. Podczas 67. finału Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbył się w Liverpoolu (Wielka Brytania organizowała go w imieniu walczącej Ukrainy), Szwedka po raz kolejny udowodniła swój fenomen.

Zjawiskowy występ, podczas którego Loreen występowała pomiędzy elementami ogromnej, podświetlanej konstrukcji, przyniósł jej aż 583 punkty w zsumowanym głosowaniu jurorów i telewidzów. Tym samym zapisała się na kartach historii jako pierwsza kobieta, która dwukrotnie triumfowała jako wykonawczyni.

Dołączenie do ekskluzywnego klubu mistrzów

Podwójne zwycięstwo Loreen to wydarzenie bez precedensu we współczesnej historii formatu. Choć dziś, w 2026 roku, Eurowizja wciąż się rozwija, a w międzyczasie triumfowali tacy artyści jak Nemo czy JJ, Szwedka zajmuje na jej panteonie szczególne, niemal królewskie miejsce.

Kto jeszcze wygrał Eurowizję więcej niż jeden raz?

Przed historycznym sukcesem z 2023 roku, tylko jeden wykonawca mógł pochwalić się podobnym osiągnięciem w oficjalnych statystykach Europejskiej Unii Nadawców (EBU). Johnny Logan (Irlandia) triumfował jako wokalista dwukrotnie: w 1980 roku z utworem "What's Another Year" oraz w 1987 roku z piosenką "Hold Me Now". Ponadto napisał zwycięski utwór "Why Me?" dla Lindy Martin w 1992 roku.

Szwecja na szczycie eurowizyjnego panteonu

Dzięki drugiej wygranej Loreen, szwedzki nadawca publiczny SVT mógł zorganizować prestiżowy konkurs w Malmö w 2024 roku. Zwycięstwo to miało jednak jeszcze jeden, niezwykle istotny wymiar z punktu widzenia statystyk uwielbianych przez społeczność fanów.

Dzięki sukcesowi utworu "Tattoo", Szwecja zdobyła swoje siódme zwycięstwo w historii wydarzenia. W ten sposób kraj z Półwyspu Skandynawskiego zrównał się z długoletnim, wydawałoby się niepobitym rekordem Irlandii, stając się współliderem w klasyfikacji państw wszech czasów. Występy Loreen nie są dziś wyłącznie elementem popkulturowej nostalgii, lecz dobitnym dowodem na to, że niezachwiana charyzma oraz precyzyjna wizja artystyczna mogą podbić serca całego kontynentu – i to nie jeden raz.