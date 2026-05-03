Formuła 1. Kimi Antonelli z Mercedesa z pole position w Miami, kto z nim na pierwszej linii startowej?

Kimi Antonelli na czele kwalifikacji w Miami

Zwycięstwo w kwalifikacjach Formuły 1 do Grand Prix Miami to dla Kimiego Antonelliego już trzecie z rzędu pole position w obecnym sezonie. Młody kierowca Mercedesa potwierdził tym samym swoją dominację. Zajął pierwszą pozycję na starcie niedzielnego wyścigu, co jest kluczowe. Ten wynik dodatkowo umacnia jego status lidera mistrzostw świata.

Obok Antonelliego na pierwszej linii startowej Grand Prix Miami stanie czterokrotny mistrz świata, Holender Max Verstappen z Red Bulla, co zapowiada zaciętą rywalizację. Trzeci czas kwalifikacji uzyskał Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Brytyjczyk Lando Norris z McLarena uplasował się na czwartej pozycji. Takie zestawienie czołówki na starcie gwarantuje emocjonujący początek wyścigu.

"To niesamowity dzień. Start nie był dobry, nie wszystko poszło po mojej myśli, ale w końcu straty odrobiłem. To dobra pozycja przed wyścigiem, jutro błędy się nie mogą pojawić. To będzie trudny weekend" - powiedział Antonelli, który będzie walczył o trzecie zwycięstwo z rzędu.

Kto zagraża pozycji lidera w mistrzostwach F1?

Kimi Antonelli, liczący zaledwie 19 lat, jest obecnie zwycięzcą dwóch poprzednich rund Grand Prix, rozegranych w Chinach i Japonii. Dzięki tym sukcesom młodzieżowiec Mercedesa stał się liderem. Jego przewaga w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata nad drugim w tabeli Russellem wynosi aktualnie solidne siedem punktów. Taka sytuacja wskazuje na jego silną pozycję przed kolejnymi wyścigami sezonu Formuły 1.

Niedzielny wyścig o Grand Prix Miami ma rozpocząć się o godzinie 22:00 czasu polskiego. Kierowcy będą musieli zmierzyć się z niepewną pogodą. Prognozy meteorologiczne zapowiadają trudne warunki, przewidując intensywne opady deszczu oraz burze z piorunami. Taka aura może znacząco wpłynąć na przebieg rywalizacji i wprowadzić dodatkowe emocje na torze.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.