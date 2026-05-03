Ekstraklasa: trener Lecha komentuje wygraną z Motorem. Co zaskoczyło Fredriksena?

Analiza meczu i nowa murawa w Lublinie

Spotkanie 31. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Motorem Lublin a Lechem Poznań rozegrano na nowej murawie, którą niedawno rozłożono na lubelskim stadionie po wcześniejszych problemach zimowych. Stan boiska był znacznie lepszy niż przewidywano, co zauważyli obaj trenerzy. To znakomite przygotowanie nawierzchni miało kluczowe znaczenie dla jakości widowiska. Takie warunki pozwalają zwiększyć poziom gry w całej lidze.

Równa i dobrze przygotowana murawa niewątpliwie sprzyjała gościom z Poznania, którzy posiadają zawodników o wysokich umiejętnościach technicznych. Lechici mogli dzięki temu efektywniej operować piłką, tworząc znacznie więcej sytuacji bramkowych. Pomimo licznych okazji do zdobycia kolejnych goli, zespół Lecha Poznań wykazał pewne braki w skuteczności.

"Pochwała należy się gospodarzom za znakomicie przygotowane boisko, bo w ten sposób możemy zwiększyć poziom gry w ekstraklasie" - nie krył uznania trener poznańskiej ekipy.

Wnioski trenerów po trudnym meczu

Trener Motoru Lublin, Mateusz Stolarski, mimo odniesionej porażki, pochwalił swoich podopiecznych za ich postawę na boisku. Zaznaczył, że piłkarze zagrali znacznie lepiej niż w poprzednim, przegranym meczu z Widzewem, co było widoczną poprawą w ich grze. Docenił ich nastawienie i zaangażowanie, podkreślając, że drużyna próbowała się odgryźć na tle silniejszego przeciwnika.

Niels Fredriksen, szkoleniowiec Lecha, również podkreślił, że mecz był niezwykle trudny dla jego drużyny, co zresztą przewidywał przed spotkaniem. Wyraził szacunek dla Motoru za ich chęć do aktywnej gry i wskazał, że jednobramkowe prowadzenie nie gwarantowało pewności zwycięstwa aż do ostatniego gwizdka. Zespół powinien był wcześniej podwyższyć wynik, aby móc spokojniej kontrolować przebieg gry.

"Wygrał zespół, który w ogólnym rozrachunku był lepszy, jednak muszę pochwalić swoich piłkarzy, że zagrali znacznie lepiej niż w ostatnim meczu z Widzewem i próbowali się odgryźć. Mogliśmy stracić coś więcej niż trzy punkty, ale drużyna pokazała, że mentalnie nie mamy się o co martwić, bo nastawienia i zaangażowania nie można jej odmówić" - stwierdził Mateusz Stolarski, trener Motoru.

"Szanuję Motor, że też chciał grać. I do końca mając jednobramkowe prowadzenie nie mogliśmy być pewni zwycięstwa, choć powinniśmy wcześniej podwyższyć, by spokojniej grać. Widać, że musimy jeszcze pracować nad skutecznością, a dziś cieszymy się z tych trzech punktów" - dodał Fredriksen.

Sytuacja w tabeli i plany na przyszłość

Trener Motoru Lublin wyraził swoje zaniepokojenie obecną sytuacją drużyny w tabeli po trzeciej porażce z rzędu. Zwrócił uwagę na "płaską tabelę", co oznacza, że różnice punktowe między zespołami są niewielkie i każda przegrana ma znaczące konsekwencje. Podkreślił, że Motor musi pilnie zdobywać punkty w nadchodzących meczach, aby poprawić swoją pozycję.

W kontekście przyszłych rozgrywek, Motor Lublin czeka trudny wyjazdowy mecz z Wisłą Płock. Z kolei Lech Poznań w kolejnej kolejce ligowej będzie podejmował na własnym stadionie drużynę Arki Gdynia. Oba te spotkania będą miały istotne znaczenie dla końcowego układu sił w tabeli Ekstraklasy.

"Ważne, że nie byliśmy tłem dla Lecha, choć po tej trzeciej porażce z rzędu nasza sytuacja jest niepewna z uwagi na płaską tabelę. Musimy jeszcze zapunktować" - przy priz Motoru.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.