Ekstraklasa piłkarska. Lech Poznań umacnia się na szczycie tabeli, ale jak wpłynął na to finał Pucharu Polski?

Lech Poznań umacnia pozycję lidera Ekstraklasy

W sobotę w ramach 31. kolejki Ekstraklasy piłkarze Lecha Poznań odnieśli zwycięstwo nad Motorem Lublin wynikiem 1:0. Jedyną bramkę dla "Kolejorza" zdobył Leo Bengtsson w 40. minucie spotkania, co pozwoliło im umocnić się na prowadzeniu w ligowej tabeli. Lech Poznań powiększył swoją przewagę nad wiceliderem Górnikiem Zabrze do sześciu punktów.

Obecna kolejka nie była pełna ze względu na przełożenie dwóch meczów finalistów Pucharu Polski na 13 maja. W tym czasie Górnik Zabrze zmierzy się z Arką Gdynia, a Raków Częstochowa podejmie Jagiellonię Białystok. Mimo to, w sobotę Górnik Zabrze triumfował w decydującym starciu o krajowy puchar, pokonując Raków 2:0 na PGE Narodowym w Warszawie.

"Nie zapominajmy o tym, że mamy jeszcze cztery mecze w lidze. Chcemy co najmniej utrzymać drugie miejsce, a może powalczyć o coś więcej" – zapowiedział po finałowym triumfie w PP Lukas Podolski z Górnika.

Sytuacja w tabeli. Kontuzja ważnego gracza Lecha

Po sobotnich rozstrzygnięciach walka o czołowe miejsca w Ekstraklasie stała się jeszcze bardziej zacięta. Lech Poznań z 55 punktami odskoczył wiceliderowi, Górnikowi, na sześć oczek. Zwycięstwo "Kolejorza" w Lublinie miało jednak swoje ciemne strony; na początku meczu poważnej kontuzji doznał Ali Gholizadeh, co wzbudziło niepokój w klubie.

Uraz Gholizadeha to również niepokojące wiadomości dla reprezentacji Iranu, zwłaszcza w kontekście zbliżających się mistrzostw świata, gdzie jest on jednym z czołowych piłkarzy. Tymczasem Motor Lublin, zajmujący dwunastą pozycję w tabeli z 39 punktami, poniósł trzecią z rzędu porażkę, co pogarsza jego sytuację ligową.

Legia i Widzew walczą o utrzymanie w Ekstraklasie

Piątkowym szlagierem 31. kolejki miał być klasyk przy Łazienkowskiej, gdzie Legia Warszawa podejmowała osłabiony Widzew Łódź. Stawką nie było mistrzostwo, lecz utrzymanie w ekstraklasie, a sam mecz rozczarował kibiców przez długi czas. Ostatecznie warszawska drużyna wygrała 1:0 dzięki bramce Rafała Adamskiego, zdobytej w 97. minucie meczu, po upływie doliczonego czasu gry.

Zwycięstwo Legii nie obyło się bez kontrowersji, gdyż telewizyjne powtórki wzbudziły wątpliwości dotyczące podyktowania rzutu wolnego, który poprzedził gola. Dzięki wygranej Legia awansowała z piętnastego na dziewiąte miejsce w tabeli, gromadząc 40 punktów. Sytuacja Widzewa, który często traci gole w ostatnich sekundach, jest coraz trudniejsza; drużyna z 36 punktami zajmuje szesnaste miejsce, oznaczające spadek.

Pozostałe wyniki 31. kolejki i plan meczów

W innym piątkowym spotkaniu 31. kolejki, Korona Kielce (jedenaste miejsce) zremisowała z Piastem Gliwice (ósme miejsce) wynikiem 1:1. Ten remis ma znaczenie dla obu drużyn w kontekście ich pozycji w środku tabeli. Na niedzielę zaplanowano trzy kolejne mecze 31. kolejki, natomiast jeden mecz odbędzie się w poniedziałek, uzupełniając harmonogram weekendowych zmagań.

Dwa ostatnie spotkania tej kolejki, w których zmierzą się finaliści Pucharu Polski, zostały przełożone na 13 maja. Wówczas Górnik Zabrze zagra na wyjeździe z przedostatnią Arką Gdynia, a Raków Częstochowa, obecnie czwarty w tabeli, podejmie trzecią Jagiellonię Białystok, co z pewnością wpłynie na czołówkę ligową.

