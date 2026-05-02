Liga Mistrzyń siatkarek. Eczacibasi w finale, czy Polka sięgnie po trofeum?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-02 23:19

Siatkarki Eczacibasi Dynavit Stambuł, z Magdaleną Stysiak w składzie, dokonały imponującego awansu do finału prestiżowej Ligi Mistrzyń. W emocjonującym spotkaniu półfinałowym rozgrywanym w Stambule, turecka drużyna pokonała włoskie Savino del Bene Scandicci stosunkiem 3:2. Polska atakująca odegrała kluczową rolę, zdobywając aż 30 punktów w tym zaciętym starciu, stając się jedną z czołowych postaci w dążeniu do finału Ligi Mistrzyń. Jednak droga do końcowego triumfu wciąż pozostaje otwarta.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI

Eczacibasi Dynavit Stambuł awansuje do finału

Eczacibasi Dynavit Stambuł zapewniło sobie miejsce w finale Ligi Mistrzyń, pokonując włoski zespół Savino del Bene Scandicci w półfinale. Mecz odbył się w Stambule i zakończył się wynikiem 3:2 na korzyść tureckiej drużyny, co jest istotnym osiągnięciem w europejskich rozgrywkach. Rywalizacja była niezwykle zacięta, a poszczególne sety zakończyły się rezultatami 20:25, 25:20, 25:17, 21:25 i 15:8, świadcząc o wyrównanym poziomie obu ekip.

Reprezentantka Polski, Magdalena Stysiak, zaprezentowała się fantastycznie podczas tego kluczowego spotkania, stając się jedną z głównych bohaterek swojego zespołu. Zakończyła mecz z dorobkiem 30 punktów, co było najlepszym wynikiem wśród zawodniczek Eczacibasi. Jej skuteczność w ataku wyniosła 24 punkty z 40 prób, dołożyła do tego cztery bloki oraz dwa asy serwisowe, co podkreśla jej wszechstronność na boisku.

Z kim Eczacibasi zmierzy się w finale?

W finale Ligi Mistrzyń siatkarek Eczacibasi Dynavit Stambuł zmierzy się z innym tureckim klubem, VakifBankiem. To zapowiada pasjonujący pojedynek o europejskie trofeum pomiędzy dwoma gigantami tureckiej siatkówki. VakifBank awansował do finału, eliminując obrońcę tytułu, A. Carraro Prosecco Doc Conegliano, również w pięciosetowym thrillerze zakończonym wynikiem 3:2.

Najskuteczniejszą zawodniczką Savino del Bene Scandicci w półfinałowym starciu była Ekaterina Antropova, która zdobyła imponujące 34 punkty. W zespole Eczacibasi oprócz Magdaleny Stysiak wyróżniła się Ebrar Karakurt, zdobywczyni 18 punktów. Finał Ligi Mistrzyń siatkarek pomiędzy Eczacibasi a VakifBankiem odbędzie się w niedzielę o godzinie 19:00, natomiast trzy godziny wcześniej zaplanowano mecz o trzecie miejsce, w którym zmierzą się A. Carraro Prosecco Doc Conegliano i Savino Del Bene Scandicci.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.