Bryl i Łosiak w półfinale Beach Pro Tour w Brasilii. Czy zrewanżują się pogromcom z fazy grupowej?

Dominacja Bryla i Łosiaka na turnieju w Brasilii

Michał Bryl i Bartosz Łosiak, polscy siatkarze plażowi, kontynuują swoją znakomitą passę podczas turnieju Beach Pro Tour Elite16 w Brasilii. W sobotnich rozgrywkach polska para z powodzeniem wyeliminowała dwóch silnych przeciwników, prezentując wysoką formę i zgranie. Ich pewne zwycięstwa zapewniły im miejsce w półfinale, co stanowi znaczące osiągnięcie w tych prestiżowych zawodach.

Najpierw, w meczu 1/8 finału, Bryl i Łosiak zmierzyli się z Norwegami Hendrikiem Nikolaiem Molem i Mathiasem Berntsenem. Polacy bez większych problemów pokonali rywali, wygrywając 2:0 z wynikami 21:16 i 21:15, co świadczyło o ich dominacji na boisku. Następnie, w ćwierćfinale, polska para triumfowała nad Holendrami Leonem Luinim i Matthew Immersem, również wynikiem 2:0 (21:18, 21:14), potwierdzając swoją przewagę.

Półfinał Beach Pro Tour: Czy Bryl i Łosiak zrewanżują się Łotyszom?

W niedzielnym półfinale Michał Bryl i Bartosz Łosiak staną przed poważnym wyzwaniem, mierząc się z łotewską parą Martins Plavins i Kristians Fokerots. Będzie to kluczowe spotkanie, które zadecyduje o awansie do finału. Polacy będą mieli okazję do rewanżu za wcześniejszą porażkę w tym samym turnieju, co dodaje dodatkowego smaczku temu starciu i podnosi stawkę.

Jedyna dotychczasowa porażka Bryla i Łosiaka w Brasilii miała miejsce właśnie w fazie grupowej, kiedy to ulegli Łotyszom wynikiem 1:2. To sprawia, że nadchodzący półfinał jest nie tylko walką o finał, ale także szansą na udowodnienie, że potrafią pokonać swoich jedynych pogromców. Oczekiwania wobec polskiej pary są wysokie, a kibice liczą na spektakularne zwycięstwo w rewanżowym meczu.

