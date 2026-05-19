Marcin Roznowski publikuje dowody na małżeństwo z Krzysztofem Gojdziem. Lekarz wcześniej zaprzeczał

Wywiad u Żurnalisty wywołał lawinę. Krzysztof Gojdź mówi o stalkingu

Rozmowa znanego lekarza medycyny estetycznej w popularnym podcaście Żurnalisty zyskała niesamowity rozgłos. Celebryta odniósł się w niej do krążących w przestrzeni publicznej pogłosek o jego rzekomym ślubie i trwającym rozwodzie z pewnym mężczyzną. Krzysztof Gojdź kategorycznie odciął się od tych doniesień, insynuując przy okazji, że padł ofiarą osoby drastycznie naruszającej jego prywatność i bezpodstawnie uprzykrzającej mu codzienność. Te ostre słowa spotkały się z natychmiastową i bezwzględną reakcją rzekomego partnera, który postanowił wreszcie przedstawić własną wersję tych zawiłych wydarzeń.

Marcin Roznowski ujawnia zdjęcia i dokumenty. Uderza w Krzysztofa Gojdzia

Marcin Roznowski, jednoznacznie deklarujący się jako prawowity mąż Krzysztofa Gojdzia, udostępnił w mediach społecznościowych plik dowodów mających poświadczyć ich wieloletnią, intymną przeszłość. Mężczyzna zamieścił w sieci krótkie nagranie prezentujące dokument do złudzenia przypominający oficjalny akt zawarcia związku małżeńskiego. Uzupełnił to zbiorem prywatnych zdjęć z dawnych wyjazdów urlopowych oraz zamkniętych uroczystości, na których obaj panowie bardzo blisko ze sobą pozują.

Do udostępnionych w internecie materiałów dołączono również bardzo dosadne oświadczenie. Marcin Roznowski stanowczo odciął się od wersji wydarzeń promowanej w mediach przez słynnego lekarza, nazywając ją krzywdzącym i celowym przekłamaniem. Mężczyzna wyraźnie zaznaczył, że nazywanie wieloletniego wspólnego życia pod jednym dachem oraz sformalizowanego prawnie związku zwykłym stalkingiem mija się z prawdą i jest ogromnym nadużyciem.

Mężczyzna wyjaśnił dodatkowo, że przez bardzo długi czas celowo unikał medialnego rozgłosu, aby sztucznie nie podsycać niepotrzebnego konfliktu ze swoim partnerem. Zmienił jednak zdanie, czując wewnętrzną potrzebę obrony własnego imienia i stanowczego zaprezentowania swoich ukrywanych racji. Podkreślił dobitnie, że ma już całkowicie dosyć potulnego milczenia i kategorycznie sprzeciwia się jednostronnemu zakłamywaniu ich wspólnej historii przez telewizyjnego celebrytę.

Ta niespodziewana publikacja wywołała wręcz potężne zamieszanie w przestrzeni internetowej. Użytkownicy masowo komentują udostępnione przez Roznowskiego dowody, szczegółowo analizując dosłownie każdy detal ze zdjęć. Społeczność podzieliła się na obozy: część z nich bezgranicznie wierzy w wersję o małżeństwie, podczas gdy inni zalecają wstrzemięźliwość i oczekują na merytoryczną odpowiedź samego lekarza. Wielu internautów głośno zastanawia się, czy sprawa znajdzie swój finał na sali sądowej, zwłaszcza że Roznowski niezmiennie utrzymuje, iż proces rozwodowy jest w toku, czemu wcześniej Krzysztof Gojdź kategorycznie i publicznie zaprzeczał.

Trudno nazwać stalkingiem legalne małżeństwo i wspólne życie przez lata. Latami słyszałem, że mam siedzieć cicho. Znosiłem wiele przykrych słów, upokorzeń i publicznych kłamstw na swój temat. Dzisiaj nie chcę już żyć w strachu ani pozwalać, żeby ktoś pisał moją historię za mnie. Dziękuję wszystkim za tysiące wiadomości i ogrom wsparcia. Prawda obroni się sama - napisał na instgramowym koncie Marcin Roznowski.