Cezary Kucharski przegrywa z adwokatem Lewandowskiego. Zapadł surowy wyrok

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-05-19 16:31

Spór pomiędzy Cezarym Kucharskim a Robertem Lewandowskim trwa od dłuższego czasu, ale właśnie rozstrzygnięto jeden z wątków tej zawiłej sprawy. Sąd orzekł, że dawny menedżer wielokrotnie dopuścił się pomówienia kapitana reprezentacji Polski oraz jego pełnomocnika, Tomasza Siemiątkowskiego. Skazany ma dwa tygodnie na złożenie apelacji i już deklaruje, że to zrobi.

Robert Lewandowski, Cezary Kucharski

i

Autor: PAWEŁ KIBITLEWSKI/SUPER EXPRESS, TOMASZ RADZIK/SUPER EXPRESS
  • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa wydał wyrok skazujący Cezarego Kucharskiego za zniesławienie Roberta Lewandowskiego i jego współpracowników.
  • Wymiar sprawiedliwości dopatrzył się winy dawnego menedżera w czterech z sześciu podnoszonych kwestii.
  • Orzeczenie nie jest prawomocne, a oskarżony planuje wniesienie apelacji do sądu wyższej instancji.

Sąd skazał Cezarego Kucharskiego w sprawie pomówień Roberta Lewandowskiego

Poniedziałkowe (18 maja) rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa to kolejny ważny moment dla osób śledzących spór. Według informacji dziennika „Rzeczpospolita”, na ogłoszeniu wyroku zabrakło Cezarego Kucharskiego i jego obrońcy. Sąd uznał winę byłego gracza i menedżera w czterech z sześciu zarzutów zgłoszonych przez pełnomocnika Roberta Lewandowskiego, prof. Tomasza Siemiątkowskiego. Sprawa dotyczyła zniesławienia w rozumieniu art. 212 Kodeksu karnego, a konkretnie słów wypowiedzianych przez oskarżonego w rozmowie zamieszczonej na platformie YouTube oraz wpisów publikowanych w serwisie X (dawniej Twitter).

Robert Lewandowski o krok od Arabii Saudyjskiej? Znany dziennikarz podważa sens wielkiego transferu

QUIZ Robert Lewandowski nie tylko dla fanów piłki. Niby proste, ale kilka pytań to pułapki!
Pytanie 1 z 20
W którym klubie nie grał Robert Lewandowski?

Dawny reprezentant zawodnika sugerował, że sportowiec i jego obrońca utrzymują nieakceptowalne relacje z politykami i strukturami przestępczymi. Decyzją sądu, skazany został zobowiązany do przekazania 100 tysięcy złotych na cel społeczny, zapłaty 90 tysięcy złotych grzywny oraz pokrycia kosztów sądowych. Orzeczenie nie jest prawomocne i przysługuje mu odwołanie. W mediach społecznościowych Kucharski już zapowiedział podjęcie takich kroków, na co ma dokładnie 14 dni.

„Kłamstwa i manipulacja. Konflikt kręci się wokół pieniędzy, które Lewandowski i jego żona ukradli z naszej firmy. Lewandowski i jego prawnicy utworzyli fikcyjne firmy i tytuły, aby przywłaszczyć sobie fundusze” - skomentował w portalu X jeden z hiszpańskich artykułów opisujących najnowszy wyrok.

Warto pamiętać, że równolegle toczy się postępowanie, w którym kapitan kadry oskarża swojego byłego agenta o szantaż. Większość posiedzeń i przesłuchań odbywa się za zamkniętymi drzwiami, z wyjątkiem jednego spotkania w sądzie, kiedy to publicznie zaprezentowano nagrania, będące kluczowym argumentem prokuratury i oskarżyciela posiłkowego.

JAN TOMASZEWSKI GRZMI PO POŻEGNANIU LEWANDOWSKIEGO. „WYSZEDŁ JEGO CHARAKTER”
piłka nożna
Robert Lewandowski