Bogdan Trojanek pokazał swoją luksusową willę. Wnętrza ociekają złotem i przepychem

Jak mieszka Bogdan Trojanek? Ociekające złotem wnętrza

Powszechnie wiadomo, że Bogdan Trojanek słynie z charakterystycznego wizerunku i związany jest z muzyką romską. Piosenkarz otwarcie przyznaje, że przepada za wystawnym stylem i elegancją, jednak widoki zaserwowane w śniadaniówce TVN wprawiły w zdumienie nawet wiernych obserwatorów show-biznesu. Kamery "Dzień Dobry TVN" sfilmowały jego ekskluzywną posiadłość, a uwagę oglądających od razu przykuły pełne zdobień przestrzenie, złote detale i zjawiskowe dekoracje. Internet szybko zareagował, a wielu komentujących oceniło, że rezydencja Trojanka prezentuje się jak pałac z kinowego ekranu.

Posiadłość Bogdana Trojanka. Przepych, luksus i egzotyczna papuga

Od samego progu dało się zauważyć, że właściciel całkowicie odrzuca minimalizm. Pomieszczenia lśniły od kryształowych żyrandoli, ozdobnych mebli i wszechobecnych złotych motywów. Pokój dzienny przywodził na myśl królewskie salony, a ogromne sofy, detale z marmuru i liczne dekoracje nie mogły umknąć uwadze operatorów kamer.

Najsilniejsze wrażenie zrobiły jednak drobne elementy wystroju. Na meblach ustawiono luksusowe figurki oraz ozdoby, a złote akcenty królowały w każdym zakątku domu. Użytkownicy sieci błyskawicznie podsumowali ten widok stwierdzeniem, że właśnie tak prezentuje się życie w prawdziwym luksusie.

Dodatkową atrakcją dla oglądających okazała się egzotyczna papuga, która dzieli dom z bliskimi Trojanka. Ten barwny ptak od razu zyskał miano jednego z głównych bohaterów relacji.

Sam Bogdan Trojanek z nieskrywaną dumą prezentował swoje królestwo ekipie telewizyjnej, dzieląc się przemyśleniami na temat wagi wartości rodzinnych i tradycji. Wyraźnie zaznaczył, że jego rezydencja to miejsce szczególne, w którym króluje muzyka, domowe ciepło i cenne wspomnienia.

