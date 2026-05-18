Alicja Szemplińska wróciła z Eurowizji i zaraz znów wyjeżdża. Leci do Londynu!

Alicja Szemplińska znowu w Polsce

Nasza reprezentantka na konkursie Eurowizji 2026 zdążyła już zameldować się w stolicy. Dzień po zakończeniu wielkiego finału w Wiedniu wokalistka wylądowała na warszawskim lotnisku, gdzie przywitała ją spora grupa sympatyków oraz przedstawiciele mediów. Wynik artystki spotkał się z ogromnym entuzjazmem, zwłaszcza jeśli chodzi o noty przyznawane przez profesjonalne jury. Komisje sędziowskie obdarowały Polskę pulą 133 punktów, co jest naszym najlepszym rezultatem od czasu historycznego występu Edyty Górniak w 1994 roku. Co więcej, aż cztery państwa – Niemcy, Mołdawia, Belgia oraz gospodarze imprezy, Austria – przyznały nam maksymalne 12 punktów. Taka sytuacja wydarzyła się pierwszy raz od 2003 roku, kiedy barw naszego kraju bronił zespół Ich Troje.

Ilość pozytywnych komentarzy, które dzisiaj rano przeczytałam, jest absolutnie niespodziewana. Każdy z naszej ekipy dał z siebie wszystko i możemy być z siebie dumni - mówiła Szemplińska w rozmowie z ESKĄ.

Alicja Szemplińska szykuje się na podbój Londynu

Jakie są najbliższe zawodowe kroki artystki po zakończeniu eurowizyjnej przygody? Wszystko wskazuje na to, że po miesiącach wyczerpujących przygotowań nie ma mowy o dłuższym urlopie. Piosenkarka niemal od razu pakuje walizki i rusza do Wielkiej Brytanii, by tam w pełni poświęcić się tworzeniu nowych utworów.

„Jutro jest chwila oddechu i potem próby i potem lecę do Londynu robić muzę” - mówi gwiazda.

Pozostaje nam więc tylko uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na świeże kompozycje polskiej gwiazdy. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy na międzynarodowych rynkach!