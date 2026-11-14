Maria Dębska poruszona scenariuszem filmu "Przez ścianę". Aktorka zagrała w nim główną rolę

Najnowszy melodramat w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego pod tytułem "Przez ścianę" bazuje na prawdziwych wydarzeniach, które rozegrały się w 1947 roku. Za swój występ w tej produkcji Maria Dębska otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W wywiadzie udzielonym "Super Expressowi" gwiazda zdradziła, jak zareagowała na pierwszą lekturę tekstu.

Maria Dębska jako Wiesława Pajdak w "Przez ścianę". Kiedy premiera?

W obsadzie filmu "Przez ścianę" znaleźli się między innymi Agnieszka Grochowska, Agnieszka Suchora oraz Arkadiusz Jakubik. Główną rolę powierzono jednak Marii Dębskiej, którą widzowie doskonale kojarzą chociażby z "Lalki" oraz wielu innych znanych seriali i filmów. Artystka wcieliła się na ekranie w postać Wiesławy Pajdak, czyli uwięzionej działaczki podziemia antykomunistycznego, która przez więzienny mur nawiązuje kontakt ze swoim przyszłym ukochanym, tworząc z nim później trwającą kilkadziesiąt lat relację. Film trafi na ekrany kin 1 stycznia 2027 roku.

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Artystka zachwycona scenariuszem. Mówi o prawdziwej miłości

Podczas rozmowy z dziennikarką "Super Expressu" Julitą Buczek, Maria Dębska otwarcie przyznała, że tekst do filmu "Przez ścianę" mocno ją wzruszył. Poruszona prawdziwością przedstawionych losów aktorka jest przekonana, że produkcje opowiadające o autentycznym uczuciu odgrywają niezwykle istotną rolę.

- Takie scenariusze zdarzają się rzadko. Po pierwsze dlatego, że był wspaniale napisany, a po drugie dlatego, że jest oparty na prawdziwej historii. To opowieść o miłości dwójki ludzi, którzy poznali się w więzieniu przez ścianę. W latach 50. przez kilka lat stukali do siebie alfabetem Morse’a. [...] Ta historia brzmi nieprawdopodobnie. Gdyby ktoś ją napisał i wymyślił, myślę, że nikt by w nią nie uwierzył, a przecież napisało ją samo życie. To mnie absolutnie powaliło i wzruszyło - wyznała aktorka w rozmowie z "Super Expressem".

- Ten film opowiada o najczystszej formie miłości i wydaje mi się, że właśnie takie historie są nam bardzo potrzebne. Mam nadzieję, że jeśli chociaż jedna osoba dzięki temu filmowi ponownie uwierzy w miłość, to będzie to coś wspaniałego - podsumowała Maria Dębska.

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