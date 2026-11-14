Eurowizja Azja 2026: kim jest zwyciężczyni? CARMELLE podbiła serca jury i fanów

Eurowizja Azja 2026 zakończona. Inauguracyjna edycja azjatyckiej wersji Konkursu Piosenki Eurowizji rozegrała się w Bangkoku, gdzie na żywo wystąpili artyści z 11 krajów. Głosowanie w systemie niemal bliźniaczo podobnym do oryginalnego formatu w Europie wygrała utalentowana artystka ze sporym doświadczeniem.

Eurowizja Azja 2026 - kto wygrał? Tak wyglądały wyniki

Najwięcej punktów ostatecznie zgromadziły Filipiny. Ten wyspiarski kraj na Pacyfiku postawił na młodziutką gwiazdę. CARMELLE ze swoim utworem "Sobra-sobra" otrzymała łącznie 211 punktów, pokonując reprezentantów kraju-gospodarza, Tajlandii, na drugim miejscu.

CARMELLE ma bogate doświadczenie. Wokalistka napisała historię

CARMELLE to zaledwie 19-letnia wokalistka z miasta Sipocot. Pochodzi z muzykującej rodziny, a w dzieciństwie zajęła drugie miejsce w filipińskiej wersji "The Voice Kids". Rozpoznawalność przyniosły jej jednak przede wszystkim programy "Tawag ng Tanghalan" i "Big Brother Celebrity" w 2025 roku. Artystka w maju br. wydała swój debiutancki album, po czym wygrała preselekcje do Eurowizji Azja z numerem "Sobra-sobra".

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Filipińska gwiazda wystąpi na Eurowizji 2027 w Burgas

Zgodnie z zapowiedziami, zwyciężczyni Eurowizji Azja 2026 będzie gwiazdą specjalną finału Eurowizji 2027, który odbędzie się 15 maja w bułgarskim Burgas. CARMELLE wystąpi jednak gościnnie, a nie jako uczestniczka. Nie wiadomo jeszcze, kto zorganizuje kolejną Azjatycką Eurowizję - niekoniecznie będą to zwycięskie Filipiny.

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