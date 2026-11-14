Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń miażdżą Energę Trefl Sopot. Kto rzucił najwięcej punktów?

Mocne otwarcie gospodarzy

Mecz pomiędzy Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń a Energą Trefl Sopot rozpoczął się od zdecydowanej dominacji gospodarzy. Pierwsza kwarta zakończyła się miażdżącym wynikiem 27:8, co ustawiło przebieg całego spotkania. W drugiej części gry torunianie nieznacznie powiększyli przewagę, wygrywając 21:18, i na przerwę schodzili z komfortowym zapasem punktowym.

W trzeciej kwarcie zespół z Sopotu zdołał odrobić część strat, wygrywając 30:23. Jednak to było wszystko, na co było stać gości tego dnia. Ostatnia kwarta to ponowna kontrola gry przez miejscowych, którzy rzucili aż 35 punktów, tracąc zaledwie 20, co przypieczętowało ich pewne zwycięstwo 106:76.

Kto najwięcej rzucał w meczu?

Liderem ofensywy w zespole Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń był Raymond Cowels, który zdobył aż 28 punktów. Znaczący wkład w wygraną mieli również Luka Sakota oraz Damian Kulig, rzucając po 15 punktów. Dwucyfrowe zdobycze punktowe zanotowali także Hubert Lipiński, Bennett Vander Plas i Viktor Gaddefors, co świadczy o zbilansowanym ataku drużyny z Torunia.

W ekipie Energi Trefl Sopot najskuteczniejszy był Carter Gilmore z 18 punktami na koncie. Wspierał go Trey Anderson, zdobywca 14 punktów, oraz Szymon Zapała, który dołożył 12 oczek. Mimo starań liderów gości, zespół z Sopotu nie był w stanie nawiązać wyrównanej walki z doskonale dysponowanymi rywalami.