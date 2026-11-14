Justyna Steczkowska odsłoniła zgrabne nogi w koronkach i czarnej skórze. 54-letnia artystka zachwyca formą

54-letnia Justyna Steczkowska zachwyca formą i głosem na Eurowizji

Na początku sierpnia Justyna Steczkowska obchodziła 54. urodziny, jednak swoim wyglądem nieustannie potwierdza, że metryka nie ma dla niej żadnego znaczenia. Jej doskonałej kondycji fizycznej mogłaby pozazdrościć niejedna znacznie młodsza wokalistka z branży. Kiedy w 2025 roku po trzech dekadach przerwy ponownie pojawiła się na Konkursie Piosenki Eurowizji, zagraniczni widzowie nie kryli ogromnego zdziwienia. Trudno im było uwierzyć, że reprezentująca Polskę diwa przekroczyła już pięćdziesiąty rok życia.

Użytkownicy internetu z różnych zakątków globu wyrażali podziw dla jej głosu o skali czterech oktaw. Jeszcze mocniej zaimponowała im jednak spektakularna sylwetka wokalistki. Podczas występów gwiazda w dopasowanym stroju wznosiła się ponad sceną, natomiast poza próbami przechadzała się ulicami w stylizacjach rodem ze światowych wybiegów mody.

54-letnia wokalistka w każdej sytuacji dba o perfekcyjny wizerunek i całkowicie rezygnuje z luźnych dresów czy sportowych trampek. Prezentuje się niezwykle elegancko zarówno podczas oficjalnych wydarzeń w branży, jak i w trakcie lotu samolotem albo relaksu w basenie. Piosenkarka ze szczególnym upodobaniem eksponuje swoje wyjątkowo zgrabne nogi.

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Justyna Steczkowska odsłoniła nogi w nowej kampanii reklamowej

W rankingach na najzgrabniejsze nogi w polskim przemyśle rozrywkowym wokalistka regularnie zajmuje pierwsze miejsce. To w pełni tłumaczy fakt, że od wielu sezonów pełni funkcję ambasadorki wiodącej firmy produkującej wyroby pończosznicze. Z tym znanym polskim przedsiębiorstwem artystka jest związana zawodowo już od przeszło ćwierć wieku.

Obecnie wokalistka bierze udział w realizacji kolejnej odsłony kampanii promocyjnej. Na instagramowym profilu piosenkarki pojawiło się wideo ukazujące kulisy powstawania najnowszej sesji fotograficznej. Opublikowany materiał przedstawia polską diwę podczas pracy przed obiektywem aparatu, gdzie główną rolę odgrywają oczywiście jej wyeksponowane nogi.

Uwagę przyciąga także odważny strój piosenkarki, na który składa się czarne body urozmaicone prześwitami oraz wstawkami z koronki. Całość uzupełniono o skórzaną kurtkę ozdobioną frędzlami, co nadało przygotowanej stylizacji wyraźnie rockowego i drapieżnego pazura.

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