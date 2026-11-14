Kasia Dziurska zachwyca sylwetką na plaży w Dominikanie. Wszyscy patrzą na jej pośladki i napisy na biuście

Chociaż Kasia Dziurska ma na koncie wybitne osiągnięcia sportowe, w tym tytuł mistrzyni świata w Fitness Figure Classic, doskonale odnajduje się również w rodzimym show-biznesie. Jako trenerka personalna i instruktorka fitness często gości w charakterze ekspertki od aktywności fizycznej w telewizyjnych pasmach porannych, takich jak „Dzień dobry TVN” oraz „Pytanie na śniadanie”. Ogólnopolską popularność Kasia Dziurska zdobyła w 2018 roku za sprawą udziału w programie „Taniec z Gwiazdami”, w którym dotarła do samego finału. Od pewnego czasu znana trenerka dzieli swoje życie między Polskę a Dominikanę, gdzie częściowo zamieszkała.

„Jeszcze kilka dodatków i mamy to. Dominikana to zdecydowanie nasz drugi dom. Dwa lata temu kiedy decydowaliśmy się na tę inwestycję, były tu tylko krzaki i wielkie plany, dziś stoją mury, a za trochę ponad rok odbieramy klucz” – przekazała na początku 2014 roku Kasia Dziurska wspólnie ze swoim życiowym partnerem Emilianem Dankowskim, byłym piłkarzem, który obecnie z powodzeniem rozwija karierę kulturystyczną.

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Od tamtego momentu w mediach społecznościowych 38-letniej gwiazdy regularnie lądują zmysłowe fotografie wykonywane między innymi na dominikańskim wybrzeżu. Publikowane kadry, na których Kasia Dziurska odsłania idealnie wyrzeźbione ciało, zbierają mnóstwo komplementów zarówno od fanów w kraju, jak i w Ameryce Środkowej. Uwagę obserwatorów przykuwają nie tylko pośladki finalistki „Tańca z Gwiazdami”, ale również widoczne na jej biuście napisy. Imponująca forma całej sylwetki celebrytki jednoznacznie dowodzi, że nie ogranicza się ona wyłącznie do wydawania poleceń swoim podopiecznym, lecz sama poddaje się bardzo intensywnym treningom.

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