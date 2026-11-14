Jesus Owono zawieszony na 12 meczów. Czy to koniec kariery bramkarza?

Tragiczny faul i kara dla bramkarza

W piątek komisja dyscyplinarna Piłkarskiej Federacji Hiszpanii podjęła bardzo surową decyzję wobec zawodnika. Bramkarz FC Andora został oficjalnie zawieszony na 12 ligowych spotkań. Powodem tej kary jest drastyczny faul, który miał miejsce 2 listopada podczas rywalizacji na drugim poziomie rozgrywkowym. W końcówce meczu z CD Tenerife golkiper brutalnie sfaulował napastnika gospodarzy. Jesus de Miguel zmarł następnego dnia w szpitalu w Santa Cruz de Tenerife.

Tragiczny incydent wydarzył się w doliczonym czasie gry przy remisowym wyniku 2:2. Golkiper wyskoczył do piłki i uderzył zgiętym kolanem w klatkę piersiową przygotowującego się do ataku rywala. Po tym niefortunnym zderzeniu zawodnik CD Tenerife natychmiast upadł na murawę. Klubowi lekarze od razu stwierdzili wstrzymanie akcji serca i przystąpili do reanimacji. W pomeczowym raporcie arbiter uzasadnił karę „nadmiernym użyciem siły” podczas zagrania przeciwko przeciwnikowi.

Czy Jesus Owono wróci na boisko?

Komentatorzy stacji RAC1 oraz sportowego Radia Marca uważają, że sankcja nałożona przez federację to dopiero początek problemów. Dziennikarze zaznaczają, że zawodnik z Gwinei Równikowej musi przede wszystkim poradzić sobie z ogromną traumą po tym tragicznym zdarzeniu. Ten 25-letni gracz będzie zmuszony również zmierzyć się z potężną falą krytyki ze strony kibiców. Dziennik „AS” wyliczył, że ukarany piłkarz będzie mógł ponownie stanąć w bramce najwcześniej 7 lutego. Hiszpańska policja rozpoczęła śledztwo w sprawie śmierci 30-latka, jednak postawienie zarzutów karnych jest mało prawdopodobne.

Całe środowisko piłkarskie wciąż żyje dramatycznymi wydarzeniami z tamtego pechowego spotkania. W sobotni wieczór zespół z Andory rozegra swój pierwszy ligowy mecz od czasu tragedii na Teneryfie. Najbliższym przeciwnikiem drużyny będzie ekipa Almerii, co stanowić będzie ogromne wyzwanie dla całego składu. Pochodzącego z Gwinei Równikowej bramkarza zastąpi między słupkami Pau Lopez. Zespół musi spróbować wrócić do normalnej rywalizacji, mimo cienia tej ogromnej tragedii.