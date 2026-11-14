Taylor Fritz wygrywa turniej ATP. Zobacz kto postawił mu trudne warunki

Triumf Amerykanina po zaciętej walce

Taylor Fritz okazał się najlepszy podczas zawodów rozgrywanych na kortach twardych w Sztokholmie. Najwyżej rozstawiony zawodnik imprezy pokonał w meczu finałowym Thiago Agustina Tirante. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:2, 4:6, 7:6 (7-3). Tenisista ze Stanów Zjednoczonych potwierdził swoją pozycję w światowym rankingu. Obecnie zajmuje w nim dziesiąte miejsce.

Finałowy rywal Amerykanina jest obecnie sklasyfikowany na 51. pozycji w zestawieniu najlepszych tenisistów globu. Argentyńczyk po raz pierwszy w swojej karierze dotarł do decydującego starcia w zawodach tego cyklu. Mimo porażki postawił faworytowi trudne warunki na korcie. Warto przypomnieć tegoroczne spotkanie tych graczy podczas zmagań w Montrealu. Wtedy to zawodnik z Ameryki Południowej triumfował w pierwszej rundzie, a teraz bilans ich bezpośrednich starć uległ wyrównaniu.

Kolejny udany sezon dla Fritza?

Zwycięstwo w Szwecji ma dla amerykańskiego sportowca duże znaczenie statystyczne. Jest to jego dwunasty wygrany turniej w profesjonalnej karierze singlowej. W trwającym roku kalendarzowym tenisista z USA cieszył się ze zdobycia trofeum po raz drugi. Wcześniej triumfował na twardych kortach w Waszyngtonie. Zawodnik utrzymuje wysoką i stabilną formę od dłuższego czasu.

Wygrana w stolicy Szwecji pozwala tenisiście przedłużyć imponującą serię. To już piąty sezon z rzędu, w którym odnosi on co najmniej dwa turniejowe zwycięstwa. Finałowy pojedynek dostarczył kibicom wielu zwrotów akcji i trzymał w napięciu do samego końca. Argentyńczyk pokazał się z bardzo dobrej strony i zyskał cenne doświadczenie. Taylor Fritz po raz kolejny udowodnił jednak swoją wyższość w kluczowych momentach.